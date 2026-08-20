О котрій снідати, щоб довше прожити: науковці назвали правильний час

О котрій годині потрібно снідати / © pexels.com

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Час, коли ви вперше та востаннє за день споживаєте калорії, може бути пов’язаний із тривалістю життя. Про це свідчать результати масштабного дослідження американських науковців. Тобто, час сніданку може впливати на тривалість життя.

Дослідження опублікували у журналі European Journal of Clinical Nutrition.

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Пізній сніданок скорочує життя: що з’ясували вчені

Фахівці проаналізували дані понад 31 тисячі людей від 40 років, які брали участь у Національному обстеженні здоров’я та харчування США з 1999 по 2018 рік. Учасники детально фіксували увесь свій раціон за добу та зазначали точний час прийомів їжі та напоїв.

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Будь-яка їжа або напій із калоріями після 04:00 вважався першим прийомом їжі. Далі ці відомості зіставили із реєстрами смертності до кінця 2019 року. Медіанний період спостереження склав 8,6 року, протягом якого померли 7 129 учасників, 2 259 з яких — від серцево-судинних захворювань.

Науковці врахували вік, куріння, фізичну активність, якість дієти, індекс маси тіла, рівень доходів та наявні хвороби.

Зсув першого прийому їжі на пізніший час показав чітку тенденцію. Порівняно зі сніданком між 07:00 та 08:00 ранку, вживання їжі між 08:00 та 10:00 було пов’язане з підвищенням ризику смерті від усіх причин на 10%.

Для проміжку між 10:00 та 12:00 цей показник зростав до 19%, а після полудня — до 29%.

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Смертність від серцево-судинних патологій мала аналогічну динаміку: перший прийом їжі після 12:00 підвищував ризик на 46% порівняно із 07:00–08:00 ранку. Крім того, у 50-річному віці ця група мала в середньому на 2,46 року коротшу очікувану тривалість життя.

Водночас дослідження останньої трапези показало U-подібну залежність. Порівняно з вечерею між 19:00 та 20:00, прийом їжі до 19:00 асоціювався із підвищенням загального ризику смерті на 13%, а після опівночі — на 27%. Найнижчий заміряний ризик припав приблизно на 20:00.

Відповідно до даних дослідження, снідати потрібно з 07:00 до 08:00, а вечеряти о 20:00.

Водночас старший автор дослідження Чжилей Шань з Хуачжунського університету науки і технологій пояснив, що не для всіх такий графік харчування буде правильним, оскільки занадто пізня вечеря порушує циркадні ритми й метаболізм, а надто рання може бути наслідком особливого графіка, хвороб або низького калоражу.

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Пізній сніданок чи пізня вечеря можуть сприяти циркадному зміщенню та метаболічним порушенням, включно з порушеннями ліпідного та глюкозного обміну, додає науковець.

Якщо ви дуже пізно вечеряєте, це може бути не причиною, а лише маркером слабкого здоров’я, розладів сну чи позмінної роботи. У такому разі вечерю потрібно зсувати до прийнятного графіка і встигати поїсти хоча б до 21:00.

З яких продуктів не варто починати свій ранок

Дієтологи Роксана Ехсані, Конні Елік, Кетлін Мур і Гірлін Кофлін рекомендують уникати деяких популярних продуктів на сніданок. Через високий вміст доданого цукру, натрію та насичених жирів, а також брак білка й клітковини, вони спричиняють різкі коливання цукру в крові, швидке повернення відчуття голоду та підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння й раку.

До списку небажаних ранкових продуктів потрапили перероблене м’ясо — бекон, ковбаси, солодка випічка, цукрові пластівці, батончики граноли, ароматизована вівсянка, білий хліб, готові сендвічі, а також підсолоджені кавові напої та фруктові соки.

Вони не забезпечують організм тривалою енергією після нічного відпочинку, а за поживною цінністю часто нагадують десерти.

Замість них фахівці радять обирати цілозернові каші та хліб, яйця, грецький йогурт, сир, копчений лосось, а також додавати до раціону свіжі фрукти, ягоди, горіхи, насіння або готувати смузі й домашні сендвічі з овочами.

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