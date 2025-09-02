Одна маленька зміна у харчуванні може сповільнити старіння – дослідження

Одна маленька зміна у харчуванні може сповільнити старіння

Дослідники зі США виявили, що обмеження споживання амінокислоти ізолейцину здатне суттєво впливати на процеси старіння та покращувати стан здоров’я. Експеримент показав, що у мишей, чий раціон містив менше ізолейцину, тривалість життя зросла, а показники здоров’я поліпшилися.

Про це йдеться в матеріалі Cell Metabolism.

Ізолейцин – одна з трьох незамінних амінокислот із розгалуженим ланцюгом, яку організм людини не синтезує самостійно. Вона міститься в яйцях, молочних продуктах, м’ясі та соєвому білку. Хоча ця амінокислота потрібна для синтезу білків, надмірне її споживання може мати небажані наслідки.

В експерименті мишам пропонували різні типи дієт: стандартну з усіма 20 амінокислотами, раціон із загальним зниженням рівня амінокислот та дієту зі зниженим вмістом лише ізолейцину. Початок дослідження відповідав приблизно “30-річному віку” людини.

Результати вразили науковців: самці мишей із обмеженням ізолейцину жили в середньому на 33% довше, самки – на 7%. Крім того, у них спостерігалися кращі показники за 26 параметрами здоров’я, включно з рівнем цукру в крові, масою тіла, м’язовою силою та витривалістю. Тварини рідше страждали на вікові проблеми, такі як збільшення простати, та мали нижчу ймовірність розвитку пухлин.

Цікаво, що при меншому вмісті ізолейцину миші споживали більше калорій, але замість набору ваги активніше спалювали енергію, зберігаючи стрункість.

Науковці відзначають, що результати експерименту обнадійливі, але перехід до застосування у людей потребує обережності. Дієта – складна багатокомпонентна система, і просте скорочення білкових продуктів може бути шкідливим. У майбутньому можливо створення фармацевтичних препаратів, які вибірково блокуватимуть дію ізолейцину, забезпечуючи позитивний ефект без ризику дефіциту білка.

Як підкреслив ендокринолог Вісконсинського університету Дадлі Леммінг: “Обнадійливо бачити, що навіть зміни у харчуванні у середньому віці можуть впливати не лише на тривалість, а й на якість життя”.

Дослідження підтверджує, що харчування має значно більший вплив на процеси старіння, ніж просте споживання калорій, та може відкрити нові шляхи для продовження здорового життя людини.