Цикорій — справжній скарб для організму

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Багато людей з підозрою ставляться до цикорію через її характерний гіркий смак. Однак це справжній скарб для людського організму.

Про це пише EgészségKalauz.

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Користь для кишечника

Справжнім козирем цикорію є особлива водорозчинна рослинна клітковина під назвою інулін. Коли ми його їмо, шлункова кислота та травні ферменти тонкого кишечника залишають його практично недоторканим: інулін потрапляє прямо в товстий кишечник, де корисні кишкові бактерії одразу ж ним харчуються.

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Під час цієї мікробної ферментації утворюються так звані коротколанцюгові жирні кислоти (особливо бутират і ацетат), які безпосередньо живлять клітини кишкової стінки та служать захисним бастіоном від запалення.

У повсякденній практиці це означає:

Регулює випорожнення: клітковина пом'якшує випорожнення, сприяючи млявому травленню, не викликаючи спазмів.

Підтримує мікробіом: створює баланс на користь захисної флори.

Натуральний пригнічувач апетиту: волокна набухають у травному тракті, тим самим подовжуючи відчуття ситості, що зупиняє неконтрольоване бажання перекусити вдень.

Збалансовує рівень цукру в крові: уповільнює засвоєння вуглеводів, уникаючи таким чином раптових піків глюкози та хвиль втоми, що виникають після них.

Користь для печінки

Флавоноїди, що містяться в рослині, та сесквітерпенові лактони, що відповідають за гіркий смак, – сполуки, які запускають детоксикаційну роботу печінки та стимулюють вироблення жовчі. Коли більше жовчі потрапляє до тонкого кишечника, розщеплення важчих, жирніших страв також стає більш плавним, запобігаючи здуттю живота після ситних прийомів їжі.

Крім того, цикорій – це справжня бомба з мікроелементів, яка одночасно живить нервову систему, кістки та кровообіг:

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Вітаміни: вітаміни групи В та фолієва кислота, які необхідні для регенерації клітин, а також вітамін К, який контролює згортання крові та формування кісток.

Мінерали та мікроелементи: магній, калій, фосфор, кальцій, залізо, марганець, цинк та селен.

Згідно з клінічними спостереженнями, регулярне включення рослини до раціону може позитивно впливати на рівень ліпідів у крові, знижуючи рівень холестерину ЛПНЩ, який навантажує кровоносну систему. Однак важливо наголосити: цикорій не є панацеєю і не замінює медикаментозну терапію чи збалансований спосіб життя, він просто особливо ефективний союзник на тарілці.

Як приготувати його на кухні

Його кулінарне використання набагато універсальніше, ніж думає більшість людей:

Смажений або на грилі: розріжте навпіл і обсмажте з невеликою кількістю оливкової олії, солі та перцю, натуральні цукри овочу карамелізуються, що ідеально пом'якшує його терпкість.

На пару: збризканий маслом, він є чудовим, шовковистим гарніром до риби та смаженої страви.

Як хрусткий соус: тверде листя у формі човна є ідеальною заміною висококалорійних крекерів або кукурудзяних чіпсів, якщо подавати його з хумусом, сиром з травами або гуакамоле.

Якщо ви вважаєте їх занадто гіркими: киньте листя в киплячу воду на 1-2 хвилини, потім швидко охолодіть їх на крижаній бані; цей процес бланшування миттєво пом'якшить гостроту.

Як замінник кави: напій, приготований із сушеного, смаженого кореня рослини, є найвідомішою альтернативою без кофеїну. Його насичений, обсмажений аромат оманливо схожий на чорну каву. Проте він не підвищує частоту серцевих скорочень, тому його можна безпечно вживати пізно ввечері.

Цикорій та жирова дистрофія печінки

Жирова дистрофія печінки, медично відома як метаболічно-асоційована стеатотична хвороба печінки (MASLD), вражає дедалі більшу кількість людей. Інсулінорезистентність, абдомінальне ожиріння, високий рівень ліпідів у крові та надмірне споживання енергії відіграють важливу роль у її розвитку. Захворювання часто не викликає жодних скарг спочатку, тоді як жир поступово накопичується в клітинах печінки.

Цикорій заслуговує на увагу в цьому контексті, насамперед через вміст клітковини. Інулін – це пребіотична клітковина, яка також може впливати на склад та метаболізм кишкових бактерій. Існує тісний зв'язок між функціонуванням кишкової флори та здоров'ям печінки: у літературі це називається віссю кишківник-печінка.

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Продукти метаболізму, що утворюються в кишковому тракті, потрапляють до печінки через кровотік, де вони можуть впливати на запальні процеси та метаболізм. Тому дієта, багата на клітковину, може опосередковано підтримувати здоров'я печінки.

Однак важливо розрізняти корисні фізіологічні ефекти та доведені клінічні результати. Хоча було проведено кілька багатообіцяючих досліджень з інуліном та іншими пребіотичними волокнами, наразі недостатньо доказів того, що цикорій сам по собі може усунути жирову дистрофію печінки або відновити її пошкодження. Краще розглядати його як частину дієти, корисної для печінки.

Неважливо, їсте ви листя чи коріння

Інулін, який часто згадують у зв'язку з цикорієм, міститься переважно у більшій кількості в коренях рослини. Цикорій, який складається з блідого листя та доступний у овочевих магазинах, також містить клітковину, але не обов'язково забезпечує стільки ж інуліну, скільки препарати, виготовлені з коренів.

Це важливо, оскільки харчові добавки, що містять інулін та свіже листя цикорію, не можуть вважатися продуктами з таким самим ефектом. Напій, виготовлений зі смаженого кореня цикорію, також має інший склад, ніж свіжий овоч.

Інулін, видобутий з кореня, також додають до деяких продуктів, таких як йогурти з високим вмістом клітковини, батончики гранола та інші продукти. Їх часто позначають як інулін, клітковина цикорію або клітковина кореня цикорію.

Коли мовиться про збільшення споживання клітковини, важливо враховувати весь свій раціон, а не лише один овоч чи добавку з клітковиною. Бобові, овес, овочі, фрукти та цільнозернові продукти забезпечують набагато різноманітніше джерело клітковини.

Скільки цикорію слід їсти і коли слід бути обережним

Не потрібно їсти багато цикорію, щоб урізноманітнити свій раціон. Для початку може бути достатньо кількох листків, змішаних із салатом, або невеликої порції цикорію на пару як гарнір. Найголовніше – регулярність і різноманітність у вашому раціоні.

Однак варто звертати увагу на реакцію вашого організму на продукти, що містять інулін. Оскільки ця клітковина ферментується у товстому кишечнику, вона може спричинити підвищене газоутворення, здуття живота та іноді діарею у людей з більш чутливою травною системою.

Це особливо стосується людей із синдромом подразненого кишечника (СРК). Інулін – це ферментований вуглевод, або FODMAP, і може викликати симптоми у людей, чутливих до нього, навіть у невеликих кількостях.

Варто звернути увагу на таке:

Якщо раніше ви споживали мало клітковини, поступово збільшуйте її кількість.

Окрім дієти, багатої на клітковину, забезпечте достатнє споживання рідини.

Якщо цикорій регулярно викликає здуття живота або спазми в животі, зменште дозу або оберіть інший продукт.

У разі синдрому подразненого кишечника або інших захворювань травлення індивідуальна переносимість важливіша, ніж дотримання загальних рекомендацій.

Вживання харчових добавок, збагачених інуліном, не слід автоматично вважати еквівалентним споживанню більшої кількості свіжих овочів.

Цикорій може бути корисним продуктом, але не кожна травна система реагує на нього однаково. Неприємні симптоми не означають, що організм має до нього звикати: у таких випадках доцільно шукати інші джерела клітковини.

Як включити цикорій у свій щоденний раціон

Вам не потрібно шукати спеціальні рецепти, щоб регулярно вживати цикорій. Він також добре підходить як частина легкого обіду чи вечері.

Наприклад, можна подати смажене рибне філе зі смаженим цикорієм, приправленим оливковою олією, лимонним соком і невеликою кількістю часнику. Як салат, це також може бути особлива страва з скибочками апельсина, волоськими горіхами та невеликою кількістю бальзамічного оцту. Гіркуватий смак добре гармонує з солодшими фруктами та більш характерними сирами.

Різноманітність також важлива, оскільки жоден овоч не містить усіх поживних речовин, необхідних організму. Цикорій варто чергувати з броколі, буряком, морквою, листовими овочами та бобовими.

Жирова дистрофія печінки може бути безсимптомною

Одна з найбільших небезпек жирової дистрофії печінки полягає в тому, що вона тривалий час не викликає типових симптомів. Її можна виявити лише під час звичайного лабораторного дослідження або ультразвукового дослідження черевної порожнини. Нормальний рівень печінкових ферментів сам по собі не виключає захворювання, а кількість жиру, що накопичується в печінці, не обов'язково вказує на те, чи вже виникло рубцювання.

Тому особливо важливо пройти обстеження тим, хто має діабет 2 типу, абдомінальне ожиріння, високий кров'яний тиск або несприятливі показники ліпідів крові. Окрім лабораторних результатів, лікар також може оцінити ризик фіброзу за допомогою додаткових неінвазивних тестів, таких як еластографія, яка вимірює жорсткість печінки, якщо це необхідно.

У такий спосіб цикорій може бути справді цінним компонентом дієти, корисної для печінки, особливо завдяки вмісту клітковини та різноманітному кулінарному використанню. Однак найбільшу користь він приносить, коли його включають не як окремий засіб, а як частину збалансованого способу життя, багатого на рослинні інгредієнти.

Нагадаємо, що деякі сезонні продукти можуть допомогти підтримувати здоров’я серця, нормальний рівень холестерину та артеріальний тиск. Дієтологи рекомендують звернути увагу на поєднання трьох доступних інгредієнтів, багатих на клітковину, калій та інші корисні речовини. Мовиться про гарбуз, батат і квасолю.

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