П'ять "суперфруктів" з магазину: щотижнева дієта для зміцнення здоров'я

Фрукти / © iStock

Реклама

Сфера харчування постійно підкреслює важливість щоденного споживання фруктів та овочів для підтримки міцного здоров'я та профілактики хвороб. Хоча маркетологи часто нав'язують нам ідею екзотичних та дорогих "суперфудів", експерти з харчування стверджують, що найкращі союзники для нашого організму — це звичайні, доступні фрукти, які можна знайти у будь-якому супермаркеті.

Про це пише Daily Mail.

Яблука: маленькі, але могутні

Яблуко / © Unsplash

Навіть найпростіше яблуко доводить свою потужну користь:

Реклама

Захист від старіння та слабкості. Яблука багаті на флавоноїди — рослинні сполуки, відомі своїми протизапальними властивостями. Дослідження Королівського університету Белфасту показало, що збільшення споживання продуктів, багатих на флавоноїди (включно з яблуками) лише на три порції на день, знижує ризик розвитку слабкості та погіршення фізичного чи психічного здоров'я на 15%.

Зниження холестерину. Інше нещодавнє дослідження Університету Редінга за участю 40 осіб виявило, що вживання двох яблук на день знижувало рівень "поганого" холестерину майже на 4%.

Контроль цукру в крові. Пан Хобсон пояснює: “Яблука багаті на розчинну клітковину, яка називається пектином, що утворює гель у кишківнику”. Цей механізм уповільнює вивільнення цукру в кров. Крім того, поліфеноли, що містяться в яблуках, можуть покращувати те, як організм використовує інсулін. Великі дослідження підтверджують, що люди, які регулярно їдять яблука, мають меншу схильність до розвитку діабету 2 типу.

Поради щодо споживання: Дієтолог радить їсти яблука цілком зі шкіркою, оскільки саме в ній зосереджена більша частина клітковини та антиоксидантів. Сирі яблука зберігають вітамін С, який частково втрачається при приготуванні. Слід уникати соків та солодких яблучних закусок, оскільки вони позбавляють організм клітковини та концентрують цукор. Поєднання яблук із білком (наприклад, горіховою пастою або сиром) додатково уповільнить травлення. Завдяки вітаміну С, додавання яблук до салатів зі шпинатом або сочевицею покращує засвоєння негемового заліза.

Реклама

Чорниця: чим синіший, тим корисніший

Чорниця / © Pixabay

Усі ягоди є відмінним джерелом вітаміну С та клітковини, але чорниця вирізняється високим вмістом антоціанів — флавоноїдів, які надають їй глибокий синій колір і мають особливо потужні захисні властивості.

Дослідження показують, що люди, які регулярно включають чорницю у свій раціон, мають значно менший ризик розвитку серцевих захворювань та діабету 2 типу. Дієтолог Роб Хобсон пояснює: чим глибший синій відтінок, тим більше цих антоціанів містить ягода.

Антоціани діють як потужні антиоксиданти, які допомагають розслабити кровоносні судини і можуть покращити засвоєння організмом глюкози.

“Клінічні дослідження серед людей із ризиком розвитку діабету показали, що чорниця може покращити чутливість до інсуліну”, — зазначає пан Хобсон.

Реклама

Це означає, що організму доводиться докладати менше зусиль для підтримки стабільного рівня цукру. Чорниця, попри свій невеликий розмір, також багата на клітковину, що додатково уповільнює вивільнення цукру з їжі.

Поради щодо споживання: Хобсон рекомендує вживати чорницю цілком, як свіжу, так і заморожену, оскільки заморожування не руйнує антиоксиданти. Щоб зберегти її поживний профіль, найкраще додавати ягоди до каші чи салатів, уникаючи випічки чи солодких десертів, де додаються рафіновані вуглеводи.

Поєднання чорниці з вівсом або натуральним йогуртом допоможе збалансувати рівень цукру завдяки клітковині та білку, а також забезпечить організм кальцієм і пробіотиками. Вітамін С у чорниці сприяє засвоєнню заліза, тому вона ідеальна для сніданків, багатих на цей елемент (наприклад, збагачена каша або пудинг із чиа).

Груші: солодкість без стрибків цукру

Груша / © Unsplash

Експерти стверджують, що груші функціонують багато в чому подібно до яблук і є настільки ж корисними.

Реклама

Вони також багаті на розчинну клітковину та захисні рослинні сполуки. Комплексні дослідження пов'язують регулярне вживання груш зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

Пан Хобсон наголошує, що груші забезпечують приємний солодкий смак, не викликаючи при цьому різких коливань рівня цукру в крові.

Поради щодо споживання: Щоб максимізувати вміст клітковини та поживних речовин, груші варто їсти сирими та неочищеними. Стигла груша також є хорошим джерелом рідини.

Для тих, хто має чутливе травлення, обережне варіння груш у воді або червоному вині може зробити їх м'якшими та легшими для перетравлення, якщо не додавати рафінований цукор. Поєднання груш із грецьким йогуртом або сиром забезпечує ідеальний баланс білків, жирів і клітковини. Додавання до них волоських горіхів збагатить страву жирами омега-3 для підтримки здоров'я серця. Подібно до яблук, вітамін С у грушах сприяє засвоєнню заліза, тому їх скибочки доцільно додавати до салатів.

Реклама

Гранати: унікальний ефект проти цукрових стрибків

Гранат / © Associated Press

Зерна (насіння) та сік граната містять унікальні рослинні сполуки, які називаються елагітанінами. Ці речовини мають важливу властивість: вони взаємодіють із крохмалистими продуктами, знижуючи звичайний стрибок рівня цукру в крові після прийому їжі.

Дієтолог Роб Хобсон наводить цікавий факт: дослідження показали, що вживання гранатового соку разом із хлібом знижувало рівень цукру, але такого ж ефекту не було, коли люди приймали ці сполуки у формі таблетки-добавки. Це підтверджує тезу, що цілісний плід та всі його натуральні компоненти, що діють спільно, є справді важливими.

Поради щодо споживання: Найкраще вживати свіже насіння, оскільки воно містить як клітковину, так і антиоксиданти. Чистий сік можна пити ощадливо, невеликими порціями і бажано під час їжі, а не окремо. При купівлі соків у магазині варто перевіряти етикетку на наявність доданого цукру.

Хобсон радить поєднувати гранатове насіння з сочевичними або зерновими салатами, оскільки вітамін С із насіння покращує засвоєння заліза з бобових. Додавання здорових жирів (наприклад, оливкової олії в заправку) допоможе засвоєнню жиророзчинних антиоксидантів.

Реклама

Малина: мало цукру, багато клітковини

Малина / © Pixabay

Малина є унікальною серед фруктів завдяки своєму надзвичайно високому вмісту клітковини.

“Малина незвичайна тим, що в ній міститься більше клітковини, ніж в інших фруктах, але менше натурального цукру”, — пояснює пан Хобсон.

Наприклад, у 100 грамах малини всього близько 4 грамів цукру, тоді як у яблуці – близько 11 грамів. Це означає, що цукри в малині вивільняються дуже повільно. Крім того, малина багата на антоціани (як і чорниця), які допомагають організму ефективніше реагувати на інсулін. Дослідження показують, що додавання малини до високо-вуглеводних страв призводить до зниження рівня цукру в крові.

Поради щодо споживання: Свіжа малина чудова, але заморожена також зберігає свої поживні речовини. Слід уникати підсолоджених соусів або джемів, які містять значно менше клітковини і набагато більше цукру. Зберігання ягоди цілою дозволяє зберегти її природну структуру волокон, що є ключем до уповільнення вивільнення глюкози.

Реклама

Малина ідеально поєднується з вівсом, насінням чиа або льону. Завдяки високому вмісту вітаміну С, поєднання її з продуктами, що містять залізо (наприклад, насінням гарбуза), поліпшує засвоєння заліза. Додавання малини до йогурту або кефіру підвищує рівень пробіотиків разом із клітковиною, що є великою перевагою для здоров'я мікробіома кишківника.