Піца без зайвих калорій: як зробити улюблену страву кориснішою

Як зменшити калорійність піци / © Unsplash

Реклама

Піца давно завоювала статус улюбленої страви мільйонів, проте сучасні виробники та ресторани часто перетворюють її на справжню калорійну «бомбу» з надлишком соусу та жирів. Не відмовляйтеся від улюбленої страви, просто зробіть піцу здоровішою та менш калорійною. Розповідаємо, як зменшити кількість калорій у піці.

Про це пише Eat this, not that.

Реклама

Як зменшити калорійність піци: дієві лайфгаки

Якщо ви готуєте піцу вдома, ви самі можете контролювати її калорійність. Спершу варто зменшити глікемічний індекс страви. Це можна зробити за допомогою продуктів, багатих на клітковину та білок.

Реклама

Найкращим вибором стануть сирі овочі та нежирне м’ясо, наприклад, куряча грудка чи шинка. Натомість варто уникати оброблених м’ясних виробів на кшталт бекону та ковбаси, а також овочів, смажених чи запечених у великій кількості олії.

Головна користь традиційної піци криється в томатному соусі, який багатий на лікопін. Нещодавні дослідження доводять, що ця речовина може захищати організм від розвитку раку передміхурової залози. Білі соуси для піци позбавлені цієї переваги, тому тут працює просте правило: чим червоніший соус, тим краще для здоров’я.

Більшість калорій ховається саме в тісті, яке зазвичай роблять з рафінованого білого борошна. Воно майже не містить корисної харчової цінності, різко підвищує рівень інсуліну та лише посилює апетит. Чим менше борошняної основи, тим краще, тому піца на тонкому тісті майже завжди є найвигіднішим варіантом.

Прискорити метаболізм та з’їсти меншу порцію допоможуть спеції. Канадські дослідники з’ясували, що чоловіки, які вживали гострі закуски, споживали на 200 калорій менше порівняно з тими, хто ігнорував гострий соус. Достатньо додати трохи свіжомеленого чорного перцю, пластівців червоного чилі або ж інших прянощів прямо на шматочок.

Реклама

Також дуже важливо зменшувати кількість сиру у піці, якщо ви хочете харчуватися здоровіше та споживати меншу кількість калорій.

Згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі Appetite, порція салату перед основним прийомом їжі здатна зменшити загальну калорійність всієї трапези на 11%. Для звичного обіду на 600 калорій це зекономить близько 120 калорій, що дорівнює пробіжці на біговій доріжці.

Тому перед вживанням піци з’їжте трохи салату з доданим бальзамічним оцтом. Оцет допомагає контролювати рівень цукру в крові, а перед споживанням вуглеводної їжі може допомогти знизити різкий стрибок цукру в крові на 34%.

Що буде, якщо щодня їсти по 5000 калорій

Нагадаємо, фітнес-тренер Віктор Мандзяк прокоментував відео блогерки, яка показала свій день із добовим раціоном приблизно на 5 тисяч калорій. Дівчина детально описала своє меню, що складалося з макаронів, суші, бургерів, лимонадів, десертів і страв із курки, хоча згодом наголосила, що так харчується не щодня.

Реклама

Фахівець пояснив, що регулярний енергетичний профіцит призводить до значного збільшення маси тіла. За його словами, хоча з часом енерговитрати організму зростають і стабілізуються, надмірна вага створює серйозний фізичний дискомфорт і може скоротити тривалість життя в середньому на 7 років.

Тренер наголосив, що ожиріння асоціюється із сотнями небезпечних захворювань, зокрема, серцево-судинними хворобами, діабетом та раком, які на початкових стадіях часто протікають безсимптомно.

Новини партнерів