Поради після потопу: як вберегтися від інфекцій та що робити з затопленими речами

ЦГЗ попереджає, що після підтоплення зростає ризик інфекційних захворювань

Реклама

Внаслідок сильних опадів у вівторок, 30 вересня, Одеса «пішла під воду». Масштабна повінь паралізувала рух транспорту, спричинила провалля на дорогах і навіть призвела до людських жертв. Внаслідок таких потужних стихійних лих до житлових приміщень та джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб зі сміттєзвалищ, кладовищ, вбиралень, а також небезпечні хімічні речовини.

У Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України надали ключові поради, як уникнути інфекційних захворювань після затоплення.

Безпека питної води

Головний пріоритет після повені — убезпечити джерела питної води. Затоплення може повністю вивести з ладу колодязі та криниці.

Реклама

У ЦГЗ наголосили, що пити можна лише бутильовану або привізну воду з офіційних пунктів роздачі. Категорично не можна користуватися колодязями та криницями, навіть для прання чи миття посуду, оскільки їхнє забруднення є найвищим.

Якщо немає доступу до чистої привізної води, ЦГЗ радить провести знезараження:

Кип’ятіть воду протягом 5–10 хвилин. Дайте воді відстоятися, після чого обережно перелийте її до чистого посуду, не збовтуючи осад. Зберігайте оброблену воду у щільно закритому посуді.

Що робити з затопленими харчами

Продукти харчування, які контактували з забрудненою водою, становлять серйозну загрозу для здоров’я.

Викиньте все зіпсоване. Необхідно викинути всі намоклі продукти в незахищеному від води пакованні. Це стосується і домашньої консервації, особливо якщо кришки надулися чи мають сліди іржі.

Герметичне паковання. Залишити можна лише продукти в герметичному пакованні (пляшках, банках, тетрапаках).

Оброблення. Перед вживанням герметичні продукти треба очистити від бруду, промити безпечною водою (за можливості — з мийним засобом) та за можливості ошпарити.

Термінове споживання. Такі врятовані продукти необхідно якнайшвидше спожити.

«Внаслідок затоплення до джерел водопостачання, криниць можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ», — застерігають у Центрі громадського здоров’я.

Реклама

Гігієна, житло та побутові предмети

Особиста гігієна та дезінфекція приміщень є критично важливими для запобігання поширенню інфекцій. Тому в МОЗ радять:

Миття рук. Завжди мийте руки з милом перед їдою. Якщо води недостатньо, користуйтеся антисептиком чи антисептичними серветками.

Посуд. Посуд, який контактував із водою з повені, необхідно ретельно вимити гарячою водою з мийним засобом та ошпарити.

Одяг і житло. Намоклий одяг необхідно просушити, а за першої ж нагоди випрати в гарячій воді з пральним засобом. Приміщення і речі, які можна врятувати, треба просушити та вимити дезінфекційними засобами.

ЦГЗ також радить дізнатися, де у вашій місцевості розташовані офіційні пункти видачі води та їжі, та звертатися по допомогу до місцевої влади або волонтерів, які володіють інформацією про служби, які допомагають постраждалим від повені.

Нагадаємо, рекордна негода на Одещині спричинила серйозні наслідки. В місті за пів дня випала майже двомісячна норма опадів, затопивши вулиці й будинки. Внаслідок повені загинуло дев’ятеро людей, серед них дитина.