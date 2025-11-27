- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоровʼя
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 2 хв
Повільний метаболізм — міф?: вчені пояснили, чому одні худнуть швидше
Дізнайтесь, що таке метаболізм, як він впливає на вагу та чи можна його прискорити. Поради щодо харчування, фізичних вправ та здорового сну для ефективного обміну речовин.
Ми часто чуємо фрази на кшталт: “Я швидко набираю вагу — у мене повільний метаболізм” або “Я їм усе і не товстію”.
Але що насправді ховається за цими словами — розповідає ТСН.ua.
Що таке метаболізм
Метаболізм — це складні хімічні процеси в організмі, які перетворюють їжу на енергію. Він працює постійно: навіть під час сну чи спокою організм витрачає енергію на дихання, травлення, роботу внутрішніх органів та відновлення клітин.
Кожна людина має базальний обмін речовин (BMR) — мінімальну кількість калорій, необхідну для підтримки життєдіяльності. BMR залежить від віку, статі, зросту, ваги та рівня фізичної активності. В інтернеті є калькулятори, які допомагають приблизно оцінити цей показник, але він завжди індивідуальний.
Чи впливає метаболізм на вагу
Багато людей вважають, що повільний метаболізм — причина зайвих кілограмів. Насправді метаболізм намагається збалансувати енергію, яку ми споживаємо і витрачаємо.
Поняття “швидкий” чи “повільний” метаболізм існує технічно: деякі люди спалюють більше калорій у спокої. Але це не означає, що вони не набирають вагу. Навпаки, люди з надмірною вагою часто мають прискорений метаболізм, бо організму потрібно більше енергії для підтримки життєвих функцій.
Хвороби, що впливають на метаболізм
Ендокринні порушення можуть змінювати швидкість обміну речовин. Наприклад:
Тиреоїдит Хашимото — щитоподібна залоза виробляє менше гормонів → метаболізм сповільнюється.
Хвороба Грейвса — надмірна продукція гормонів → метаболізм прискорюється.
Як покращити метаболізм
Важливо вести здоровий спосіб життя:
регулярно харчуватися та не голодувати;
віддавати перевагу фруктам, овочам, складним вуглеводам і білку;
уникати трансжирів та надмірно обробленої їжі;
займатися силовими вправами;
пити достатньо води;
спати 7–9 годин щодня.
Метаболізм — це не магія, а складна робота організму. Його швидкість можна підтримувати та оптимізувати правильним харчуванням, фізичною активністю та здоровим сном.
