Повільний метаболізм — міф?: вчені пояснили, чому одні худнуть швидше

Ми часто чуємо фрази на кшталт: “Я швидко набираю вагу — у мене повільний метаболізм” або “Я їм усе і не товстію”.

Але що насправді ховається за цими словами — розповідає ТСН.ua.

Що таке метаболізм

Метаболізм — це складні хімічні процеси в організмі, які перетворюють їжу на енергію. Він працює постійно: навіть під час сну чи спокою організм витрачає енергію на дихання, травлення, роботу внутрішніх органів та відновлення клітин.

Кожна людина має базальний обмін речовин (BMR) — мінімальну кількість калорій, необхідну для підтримки життєдіяльності. BMR залежить від віку, статі, зросту, ваги та рівня фізичної активності. В інтернеті є калькулятори, які допомагають приблизно оцінити цей показник, але він завжди індивідуальний.

Чи впливає метаболізм на вагу

Багато людей вважають, що повільний метаболізм — причина зайвих кілограмів. Насправді метаболізм намагається збалансувати енергію, яку ми споживаємо і витрачаємо.

Поняття “швидкий” чи “повільний” метаболізм існує технічно: деякі люди спалюють більше калорій у спокої. Але це не означає, що вони не набирають вагу. Навпаки, люди з надмірною вагою часто мають прискорений метаболізм, бо організму потрібно більше енергії для підтримки життєвих функцій.

Хвороби, що впливають на метаболізм

Ендокринні порушення можуть змінювати швидкість обміну речовин. Наприклад:

Тиреоїдит Хашимото — щитоподібна залоза виробляє менше гормонів → метаболізм сповільнюється.

Хвороба Грейвса — надмірна продукція гормонів → метаболізм прискорюється.

Як покращити метаболізм

Важливо вести здоровий спосіб життя:

регулярно харчуватися та не голодувати;

віддавати перевагу фруктам, овочам, складним вуглеводам і білку;

уникати трансжирів та надмірно обробленої їжі;

займатися силовими вправами;

пити достатньо води;

спати 7–9 годин щодня.

Метаболізм — це не магія, а складна робота організму. Його швидкість можна підтримувати та оптимізувати правильним харчуванням, фізичною активністю та здоровим сном.

