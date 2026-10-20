Повітря після обстрілів, стрес і куріння — що сьогодні найбільше загрожує здоров’ю українців на думку онколога

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Про це, заспокоюючи українців, в ефірі телеканалу Київ24 заявив онкохірург, кандидат медичних наук Андрій Безносенко.

«Онкологія — це завжди про час, про тривалість. Слава Богу, ми не дихаємо постійно продуктами горіння ракет. Навіть у курінні — не перша сигарета викликає рак, а роки і десятиліття куріння. І ризик онкології збільшується через 5–10 років після початку куріння чи вживання алкоголю», — пояснює онколог Андрій Безносенко.

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Експерт також прокоментував питання щодо впливу новітніх нікотинових виробів — у першу чергу, електронних сигарет — на громадське здоров’я.

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«Новітні нікотинові вироби з’явилися зовсім нещодавно. Тому щодо них ще немає даних, немає досліджень. Потрібен час, аби вивчити це питання», — пояснив А. Безносенко, наголосивши, утім, що Всесвітня організація охорони здоров’я вважає і електронні сигарети, і кальяни засобами, які несуть шкоду здоров’ю.

Так само ще не до кінця вивченим є, на думку онколога, вплив нікотинових снюсів або ж паучів на громадське здоров’я через недостатність наукових даних.

Він також нагадав, що численні наукові дослідження протягом останніх десятиліть уже підтвердили, що нікотин не є канцерогеном.

«Сам нікотин як сполука не викликає онкологічних захворювань. Це радше „приманка“, яка викликає психологічну залежність, яка змушує людей повертатися до нікотину. Безпосередньо на ризик онкологічних захворювань впливають смоли, важкі метали, інші шкідливі речовини», — пояснив онкохірург, кандидат медичних наук Андрій Безносенко.

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За його словами, протягом повномасштабної війни кількість нових зареєстрованих випадків онкологічних захворювань знизилася. Але це пов’язано радше з виїздом значної частини населення за кордон.

Водночас зросла кількість виявлених захворювань на більш серйозних стадіях, оскільки через війну українці не завжди знаходять час, аби вчасно звернутися до лікаря.

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