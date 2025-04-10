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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровʼя
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
3 хв

Продуло спину під час миття вікон: що робити, коли різкий біль сковує рухи

Щоб швидше подолати біль у спині, варто використовувати кілька способів одночасно.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Що робити, якщо продуло спину

Що робити, якщо продуло спину. / © Freepik

Весняне прибирання може закінчитися зовсім не оновленням, а гострим болем у спині. Один невдалий порив вітру під час миття вікон — і вас “продуло”. Біль тягне, може віддавати в ногу, і кожен рух стає випробуванням. Що робити в такій ситуації?

Ми зібрали поради, які допоможуть повернутися до нормального життя без болю.

Спочатку — відпочинок

Не поспішайте далі наводити лад у квартирі — при гострому болю спині потрібен спокій. Проведіть 1–3 доби в ліжку, на жорсткому матраці. Найкраще лежати на спині з подушкою під колінами або на боці з подушкою між ними. Уникати слід положення на животі, адже воно створює додаткове навантаження. Але й затягувати з відпочинком не варто — щойно стане легше, поступово повертайте рухливість.

Рух — теж лікує

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Якщо біль не минає навіть після відпочинку, можливо, вас справді добряче продуло. Короткі прогулянки, легка йога, плавання чи водна гімнастика допоможуть зняти напругу м’язів. Рух активізує кровообіг і стимулює вироблення ендорфінів — природного знеболювального організму.

Знеболювальні — перша допомога

Допомогти швидко зняти біль можуть безрецептурні препарати: нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) або парацетамол (ацетамінофен). Але важливо не зловживати і при необхідності звернутися до лікаря — іноді потрібне більш комплексне лікування.

Чергуйте холод і тепло

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Прикладання льоду на 15–20 хвилин кілька разів на день допомагає зменшити запалення. Після холоду — тепло: грілка або гарячий компрес допоможуть розслабити м’язи. Теплі ванни теж будуть доречні. Головне — не перестаратися: не спіть на грілці, щоб не отримати опік.

Спробуйте креми та мазі

Місцеві знеболювальні засоби з ментолом можуть дати тимчасове полегшення. Але не перестарайтеся — надмірна кількість ментолу, навпаки, здатна зробити шкіру надчутливою.

Масаж — для розслаблення й полегшення

/ © pixabay.com

© pixabay.com

Масаж м’яких тканин (ручний або за допомогою масажерів) сприяє розслабленню, покращенню кровообігу та зменшенню болю. Але не варто його робити при гострих запаленнях, інфекціях чи тромбозі — проконсультуйтеся з лікарем, якщо є сумніви.

Слідкуйте за поставою

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Навіть якщо ходити рівно боляче — не дозволяйте болю “згортати” вас навпіл. Ходіння в зігнутому положенні тільки погіршить ситуацію. Сутулість і неправильна постава підсилюють напруження м’язів спини, особливо якщо ви довго сидите або працюєте за комп’ютером.

Сидіть із прямою спиною, розслабивши плечі, притулившись до спинки стільця. Покладіть подушку або згорнутий рушник у ділянці попереку для підтримки. Слідкуйте, щоб стопи впевнено стояли на підлозі — це зменшить напруження в попереку.

Комбінуйте методи, не чекайте на диво

Щоб швидше подолати біль у спині, варто використовувати кілька способів одночасно. Відпочинок, легка активність, знеболювальні засоби, компреси, масаж і правильна постава — разом вони дадуть значно кращий результат, ніж щось одне. І не зволікайте: якщо дискомфорт не зникає або тільки посилюється — зверніться до лікаря.

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