Прокидаєтеся посеред ночі?: лікарі назвали 4 симптоми, які категорично не можна ігнорувати

Нічні судоми, пітливість і зупинка дихання уві сні потребують лікування / © Фото з відкритих джерел

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Періодичні проблеми зі сном можуть траплятися у кожної людини, проте регулярне пробудження від дискомфорту — це привід для медичного обстеження. Лікарі виділяють головні сигнали організму, які не можна довго ігнорувати.

Про це пише Egészségkalauz.

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1. Болісні нічні судоми та синдром неспокійних ніг

Раптове та болісне скорочення м’язів литок, стегон або стоп часто виникає через нестачу рідини, дефіцит магнію чи надмірне фізичне навантаження вдень. Лікарі радять обов’язково звертатися за допомогою, якщо спазми супроводжуються набряком, почервонінням шкіри або слабкістю.

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Іншим тривожним симптомом є синдром неспокійних ніг — непереборне бажання рухати кінцівками, що заважає заснути та виснажує нервову систему.

2. Часте нічне сечовипускання

Регулярна потреба прокидатися для відвідування вбиральні потребує уваги, якщо ви не пили багато рідини перед сном. За словами фахівців, постійні нічні походи до туалету можуть вказувати на:

інфекції сечовивідних шляхів;

розвиток цукрового діабету;

збільшення передміхурової залози;

прогресування хронічної хвороби нирок.

3. Сильна нічна пітливість

Якщо ви прокидаєтеся посеред ночі через те, що ваша піжама та постільна білизна наскрізь мокрі — це серйозний дзвіночок.

Такий стан вимагає термінової консультації з лікарем, особливо коли він додатково супроводжується лихоманкою, безпричинною втратою ваги або раптовою слабкістю.

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4. Раптова задуха (апное) та прискорене серцебиття

Пробудження від відчуття задухи або нестачі повітря часто є ознакою небезпечного апное уві сні. Через періодичні зупинки дихання знижується рівень кисню в крові, що сильно перевантажує серце.

Прокидання від різкого серцебиття може бути наслідком сильного стресу. Проте медики наголошують, що необхідно викликати швидку, якщо задуха чи швидкий пульс супроводжуються болем у грудях, запамороченням або посинінням губ.

Крім фізичних проявів, фахівці радять звертати увагу на психологічні аспекти: часті кошмари, лунатизм та розмови уві сні. Якщо погані сни регулярно псують ваше самопочуття наступного дня, це може бути проявом прихованої депресії, тривоги або посттравматичного стресового розладу.

Нагадаємо, одна ніч без сну може помітно підвищити рівень тривожності вже наступного дня. Дослідження показало, що після 24 годин без відпочинку мозок «втрачає гальма» та гірше контролює реакцію на потенційні загрози.

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