Ранкова звичка, яка підсилює мозок і допомагає отримати підвищення — що показало дослідження

Нове дослідження виявило цікаву закономірність: ранній секс може не лише покращити настрій, а й помітно підвищити продуктивність на роботі — і навіть збільшити шанси на кар’єрне зростання.

Команда інтернет-аптеки ZipHealth опитала тисячу американців, які працюють повний робочий день, і з’ясувала, як їхні інтимні звички впливають на працездатність, мотивацію та частоту підвищень.

Результати: ранковий секс = більше фокусу, енергії та шансів на підвищення

За даними дослідження:

ті, хто займається сексом перед роботою, почуваються продуктивнішими, більш зосередженими та мотивованими;

майже третина респондентів вважає, що регулярна інтимна близькість позитивно впливає на їхній дохід та швидкість кар’єрного росту;

понад половина прихильників ранкового сексу отримали підвищення зарплати за останній рік;

рівень концентрації в таких людей був удвічі вищим, ніж у тих, хто займається сексом рідко або ніколи.

Керівники та власники бізнесів виявилися найбільш “ранково-активною” групою — серед них ранній секс практикують 26%.

І навіть більше: 35% учасників зізналися, що така практика піднімає їм настрій краще, ніж ранкова кава.

Чому це працює: пояснення сексологів

Експерти пояснюють: під час сексу, особливо коли він завершується оргазмом, організм вивільняє потужний коктейль гормонів:

дофамін — стимулює мотивацію, енергію, концентрацію;

окситоцин — покращує емоційний зв’язок, знижує рівень стресу;

ендорфіни — дарують відчуття спокою та задоволення;

підвищується рівень тестостерону, що пов’язують із рішучістю та наполегливістю.

Сексологи відзначають, що така гормональна реакція може “перезавантажити” мозок перед роботою, роблячи людину більш впевненою, активною та врівноваженою.

Але є нюанс

Хоча більшість відчуває позитивний ефект, кожен п’ятий опитаний хоча б раз запізнився на роботу через ранковий секс. Найчастіше це трапляється у покоління Z.

Експерти радять: навіть коротка інтимна близькість може мати позитивний ефект, якщо приносить задоволення, а не стрес через поспіх. Чим гармонійніший досвід — тим триваліший “ефект продуктивності”.