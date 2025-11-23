- Дата публікації
Ранкова звичка, яка підсилює мозок і допомагає отримати підвищення — що показало дослідження
Нове дослідження показало, що одна ранкова звичка здатна суттєво підвищити продуктивність, мотивацію, концентрацію й навіть прискорити отримання підвищення.
Нове дослідження виявило цікаву закономірність: ранній секс може не лише покращити настрій, а й помітно підвищити продуктивність на роботі — і навіть збільшити шанси на кар’єрне зростання.
Команда інтернет-аптеки ZipHealth опитала тисячу американців, які працюють повний робочий день, і з’ясувала, як їхні інтимні звички впливають на працездатність, мотивацію та частоту підвищень.
Результати: ранковий секс = більше фокусу, енергії та шансів на підвищення
За даними дослідження:
ті, хто займається сексом перед роботою, почуваються продуктивнішими, більш зосередженими та мотивованими;
майже третина респондентів вважає, що регулярна інтимна близькість позитивно впливає на їхній дохід та швидкість кар’єрного росту;
понад половина прихильників ранкового сексу отримали підвищення зарплати за останній рік;
рівень концентрації в таких людей був удвічі вищим, ніж у тих, хто займається сексом рідко або ніколи.
Керівники та власники бізнесів виявилися найбільш “ранково-активною” групою — серед них ранній секс практикують 26%.
І навіть більше: 35% учасників зізналися, що така практика піднімає їм настрій краще, ніж ранкова кава.
Чому це працює: пояснення сексологів
Експерти пояснюють: під час сексу, особливо коли він завершується оргазмом, організм вивільняє потужний коктейль гормонів:
дофамін — стимулює мотивацію, енергію, концентрацію;
окситоцин — покращує емоційний зв’язок, знижує рівень стресу;
ендорфіни — дарують відчуття спокою та задоволення;
підвищується рівень тестостерону, що пов’язують із рішучістю та наполегливістю.
Сексологи відзначають, що така гормональна реакція може “перезавантажити” мозок перед роботою, роблячи людину більш впевненою, активною та врівноваженою.
Але є нюанс
Хоча більшість відчуває позитивний ефект, кожен п’ятий опитаний хоча б раз запізнився на роботу через ранковий секс. Найчастіше це трапляється у покоління Z.
Експерти радять: навіть коротка інтимна близькість може мати позитивний ефект, якщо приносить задоволення, а не стрес через поспіх. Чим гармонійніший досвід — тим триваліший “ефект продуктивності”.