"Рідка смерть": кардіолог назвав напої, які повільно руйнують організм

Як газовані напої руйнують організм

Кардіолог попередив людей про «рідку смерть». Саме так він назвав газовані солодкі напої, які мільйони людей п’ють щодня. За словами лікаря, саме газованки шкодять організму навіть більше, ніж алкоголь.

Про це розповіли Lad bible.

Кардіолог про шкоду від вживання газованих напоїв

Кардіолог та кардіохірург Джеремі Лондон розповів про чотири речі, яких він уникає, аби жити довше. Серед них опинилися газовані солодкі напої. Крім цього, лікар звернув увагу, що на тривалість життя може вплинути куріння, зокрема вейпів.

«По-перше, куріння — безперечно найгірше, що ви можете зробити для всього свого тіла. Воно руйнує ваші легені, спричиняє рак, високий ризик серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів. Не куріть!», — закликав лікар.

Другим у списку найшкідливішого, що можна робити для здоров’я, був алкоголь. Він назвав його токсичним для кожної клітини в організмі. Джеремі і сам відмовився від алкоголю, адже на собі відчув його негативний вплив.

Також він назвав вкрай шкідливі продукти, які стоять на третьому місці в антирейтингу: хліб, макарони, ультраоброблене борошно та пшениця. Джеремі Лондон зазначив, що 80% контролю ваги — це дієта, і лише 20% — фізичні вправи.

На останньому, четвертому місці в рейтингу шкідливих продуктів та напоїв, опинилися газовані солодкі напої. Кардіолог назвав їх «рідкою смертю». Він мав на увазі газованки як Fanta, Coca-Cola, Pepsi та інші.

«Просто не пийте їх. І крапка. Все», — закликав лікар.

Люди споживають висококалорійні напої на основі цукру і не завжди усвідомлюють, скільки калорій та чистого цукру потрапляє в їх організм з кожним ковтком.

У подкасті ZOE Science & Nutrition доктор Вільям Лі навів приклади шкоди газованих напоїв для людини:

«Переважна кількість клінічних доказів показує, що високе споживання газованої води пов’язане з усім: від метаболічних захворювань до серцево-судинних захворювань і ризику раку».

Усе це тому, що газовану воду розбавляють добавками, барвниками, ароматизаторами, консервантами та великою кількістю цукру.

Якщо пити солодкі газовані напої постійно, шкідливий вплив накопичується в організмі і має на нього хронічний вплив.

Які напої не можна пити натщесерце

Газовані солодкі напої краще не пити зранку, адже вони можуть стрімко підвищувати рівень цукру у крові та подразнювати голодний шлунок. Також не можна пити натщесерце чорну каву, чаї з кофеїном, цитрусові соки, енергетики та алкоголь.

Усі вони подразнюють шлунок та спричиняють стрибки цукру в крові. Краще починати свій день з легкої закуски, а напої пити разом з прийомом їжі. Якщо зранку дуже хочеться пити, краще вибрати теплу воду для запуску організму. Лише після легкого перекусу можна починати день з кави чи апельсинового соку.

