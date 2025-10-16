- Дата публікації
Секрет номер один для сніданку, якщо ви хочете "дожити до 100"
Простий рослинний сніданок і 20 хвилин ходьби — головні секрети довгого життя.
Провідний дослідник довголіття Ден Бюттнер, який понад 20 років вивчає звички людей із так званих “Блакитних зон” — регіонів, де живуть найздоровіші й найстарші люди на планеті, розкрив секрет ідеального сніданку для довгого життя. І, як виявилося, це зовсім не яйця, бекон чи солодкі пластівці.
Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.
“Коли ми думаємо про сніданок, уявляємо яйця або бекон, але там забагато насичених жирів. Або пластівці — у них надто багато цукру. Люди, які живуть понад сто років, починають день з простих, несолодких страв”, — каже Бюттнер.
За його словами, ідеальний сніданок довгожителя — це страви на рослинній основі, багаті клітковиною та повільними вуглеводами: у Коста-Ріці їдять рис із квасолею (гало пінто), на Окінаві — місо-суп і тофу, а на грецькій Ікарії — сочевицю, цільнозерновий хліб і оливкову олію.
Навіть суп мінестроні у цих регіонах вважають звичайною ранковою стравою.
“Почніть день із рослин, а не з обробленої їжі — і отримаєте енергію та здоров’я, як у довгожителів”, — радить вчений.
Ще один безкоштовний “рецепт” довгого життя
Бюттнер додає, що окрім правильного сніданку, є ще один простий і безкоштовний спосіб додати до свого життя три роки — звичайна ходьба.
“Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя і почнете ходити хоча б 20 хвилин на день, це може продовжити життя на три роки”, — пояснив дослідник.
Ходьба покращує роботу серця, підвищує настрій і знижує ризик діабету та серцевих хвороб. Бюттнер наголошує: для користі не потрібно бігати марафони — достатньо щодня більше рухатись і не сидіти на місці.
“Це просто, безкоштовно — і ми зустрінемось, коли вам виповниться сто”, — жартує вчений.
Довідка
“Блакитні зони” — це регіони, де люди найчастіше доживають до 100 років. Серед них:
Окінава (Японія)
Сардинія (Італія)
Нікойя (Коста-Ріка)
Ікарія (Греція)
Лома-Лінда (США)
Їх об’єднує спільне: рослинна їжа, фізична активність і спокійний темп життя.
