Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Здоровʼя
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Секрет номер один для сніданку, якщо ви хочете "дожити до 100"

Простий рослинний сніданок і 20 хвилин ходьби — головні секрети довгого життя.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сніданок

Сніданок / © www.freepik.com/free-photo

Провідний дослідник довголіття Ден Бюттнер, який понад 20 років вивчає звички людей із так званих “Блакитних зон” — регіонів, де живуть найздоровіші й найстарші люди на планеті, розкрив секрет ідеального сніданку для довгого життя. І, як виявилося, це зовсім не яйця, бекон чи солодкі пластівці.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

“Коли ми думаємо про сніданок, уявляємо яйця або бекон, але там забагато насичених жирів. Або пластівці — у них надто багато цукру. Люди, які живуть понад сто років, починають день з простих, несолодких страв”, — каже Бюттнер.

За його словами, ідеальний сніданок довгожителя — це страви на рослинній основі, багаті клітковиною та повільними вуглеводами: у Коста-Ріці їдять рис із квасолею (гало пінто), на Окінаві — місо-суп і тофу, а на грецькій Ікарії — сочевицю, цільнозерновий хліб і оливкову олію.

Навіть суп мінестроні у цих регіонах вважають звичайною ранковою стравою.

“Почніть день із рослин, а не з обробленої їжі — і отримаєте енергію та здоров’я, як у довгожителів”, — радить вчений.

Ще один безкоштовний “рецепт” довгого життя

Бюттнер додає, що окрім правильного сніданку, є ще один простий і безкоштовний спосіб додати до свого життя три роки — звичайна ходьба.

“Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя і почнете ходити хоча б 20 хвилин на день, це може продовжити життя на три роки”, — пояснив дослідник.

Ходьба покращує роботу серця, підвищує настрій і знижує ризик діабету та серцевих хвороб. Бюттнер наголошує: для користі не потрібно бігати марафони — достатньо щодня більше рухатись і не сидіти на місці.

“Це просто, безкоштовно — і ми зустрінемось, коли вам виповниться сто”, — жартує вчений.

Довідка

“Блакитні зони” — це регіони, де люди найчастіше доживають до 100 років. Серед них:

  • Окінава (Японія)

  • Сардинія (Італія)

  • Нікойя (Коста-Ріка)

  • Ікарія (Греція)

  • Лома-Лінда (США)

Їх об’єднує спільне: рослинна їжа, фізична активність і спокійний темп життя.

Раніше повідомлялось, що мандрівник поспілкувався з окінавцями та розповів про п’ять правил, які забезпечують їм тривале життя.

