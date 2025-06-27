Секрет стрункості: як скинути пів кіло на тиждень без підрахунку калорій

Веганська дієта дозволяє худнути без підрахунку калорій

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Відмова від м’яса всього на кілька місяців може допомогти вам втрачати майже пів кілограма на тиждень. Несподіване відкриття зробили вчені зі США, встановивши, що дорослі з надмірною вагою, які дотримувалися веганської дієти приблизно чотири місяці, схуднули в середньому на понад 6 кілограмів.

Про це пише Daily Mail.

Цей ефект схуднення дослідники пов’язують з тим, що під час харчування м’ясом, молочними продуктами та яйцями організм виробляє менше кислоти під час травлення. Вважається, що підвищений рівень «дієтичної кислоти» з продуктів тваринного походження посилює запалення, порушуючи метаболізм і гормональний баланс, що сприяє набору ваги. Доктор Хана Кахлеова, провідний автор дослідження, наголосила на перевагах веганства для схуднення та здоров’я кишківника.

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У 16-тижневому дослідженні 62 дорослих з надмірною вагою дотримувалися або веганської, або середземноморської дієти. Після чотиритижневої перерви групи мінялися дієтами. За результатами, веганська дієта призвела до втрати в середньому 6 кілограмів за 16 тижнів (близько 0,375 кг на тиждень), тоді як середземноморська дієта значної втрати ваги не показала.

Вчені рекомендують включати до раціону більше фруктів, овочів та злаків, що мають алкалізуючу дію, таких як листова зелень, броколі, ягоди, яблука, сочевиця та кіноа.

Проте, варто пам’ятати, що повний перехід на веганство може мати ризики, пов’язані з дефіцитом вітамінів (В12, D, залізо, йод), які переважно містяться в продуктах тваринного походження. Веганам необхідно ретельно планувати свій раціон або приймати харчові добавки та вітаміни. Також існують занепокоєння щодо ультра-оброблених веганських продуктів, які можуть негативно впливати на тиск та підвищувати ризик серцевих захворювань.

Нагадаємо, процес схуднення може бути приємним і смачним, якщо ви знаєте про правильні та корисні поєднання деяких продуктів. Експерти назвали найкращі поєднання продуктів, які ефективно спалюють жир.

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