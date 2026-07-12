Що буде з організмом, якщо регулярно їсти кавун: що з’ясували науковці

Кавун / © Credits

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Кавун не лише добре втамовує спрагу, а й може бути корисним для серця та судин. Значна частина його потенційної користі пов’язана з L-цитруліном — амінокислотою, яка допомагає покращувати кровообіг і може сприяти зниженню артеріального тиску.

Про це йдеться в матеріалі Very Well Health.

За словами дієтологині Джоанни Кац, кавун є одним із найбагатших природних джерел L-цитруліну.

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В організмі ця речовина перетворюється на L-аргінін — амінокислоту, яка бере участь у виробленні оксиду азоту. Він допомагає судинам розслаблятися та підтримує нормальний кровообіг.

Метааналіз 17 рандомізованих контрольованих досліджень показав, що тривале вживання кавуна може покращувати показники жорсткості артерій. Цей показник пов’язаний із ризиком високого тиску, інфаркту та інсульту.

Водночас результати досліджень залишаються неоднозначними. Не всі наукові роботи підтверджують виражену користь кавуна для судин.

«Я б назвала кавун продуктом, корисним для серця, але не чарівним засобом від гіпертонії чи серцево-судинних захворювань», — зазначила Кац.

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Крім L-цитруліну, кавун містить лікопін — антиоксидант із протизапальними властивостями. Оскільки хронічне запалення пов’язане із серцево-судинними захворюваннями, продукти з такими речовинами можуть бути корисною частиною раціону.

Також кавун є джерелом вітаміну C, калію та магнію, які беруть участь у підтриманні нормальної роботи серця.

Окреме дослідження серед дорослих і дітей у США показало, що люди, які їдять кавун, загалом мають якісніший раціон. Вони споживали більше клітковини, магнію, калію, вітаміну A, лікопіну та інших каротиноїдів, а також менше доданого цукру і насичених жирів.

Втім, дослідники наголошують, що такий зв’язок не доводить, що саме кавун зробив харчування здоровішим.

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Можливо, люди, які регулярно їдять кавун, загалом споживають більше фруктів. Також кавун може замінювати солодощі та більш оброблені перекуси.

У будь-якому разі кавун може бути простим способом додати до раціону більше фруктів, води та корисних поживних речовин.

Раніше ми розповідали, як визначити, що кавун уже солодкий.

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