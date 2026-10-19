Що може показати аналіз крові: які хвороби можна запідозрити ще до появи симптомів

Аналіз крові / © pexels.com

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Звичайний аналіз крові може виявити зміни в організмі ще до появи помітних симптомів. Водночас окремі показники самі собою не є діагнозом — їх потрібно оцінювати разом із симптомами, анамнезом та іншими дослідженнями.

Про це йдеться у матеріалі Egeszseg Kalauz.

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Зниження рівня еритроцитів, гемоглобіну та гематокриту може вказувати на анемію, крововтрату, дефіцит заліза, вітаміну B12 або фолієвої кислоти, хвороби нирок чи порушення роботи кісткового мозку. Підвищені показники можуть бути пов’язані зі зневодненням, хворобами легень, курінням та іншими станами.

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Кількість лейкоцитів допомагає оцінити роботу імунної системи. Їх підвищення може спостерігатися в разі інфекції або запалення, а зниження — за вірусних захворювань, впливу деяких ліків, аутоімунних процесів чи порушень роботи кісткового мозку.

Тромбоцити та тести на згортання дають інформацію про ризик кровотеч або порушень гемостазу. Відхилення кількості тромбоцитів можуть супроводжувати інфекції, сепсис, цироз, аутоімунні та деякі онкологічні захворювання.

Що ще можна побачити

Біохімічні аналізи дозволяють оцінити роботу нирок і печінки. Креатинін та розрахункова швидкість клубочкової фільтрації допомагають виявляти порушення функції нирок, а АЛТ, АСТ, ГГТ і білірубін — зміни, пов’язані з печінкою та жовчовивідними шляхами.

Рівень глюкози та HbA1c використовують для діагностики порушень вуглеводного обміну й діабету, а холестерин і тригліцериди — для оцінки серцево-судинного ризику.

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Аналізи також можуть показати ознаки запалення за рівнем С-реактивного білка та ШОЕ, порушення балансу електролітів і зміни функції щитоподібної залози. Водночас навіть значне відхилення одного показника не завжди означає конкретну хворобу — остаточну оцінку має робити лікар.

Раніше ми також розповідали, на які ознаки варто звернути увагу, щоб не пропустити рак кишківника. Захворюваність серед молодих людей зростає, тому лікарка радить не ігнорувати навіть симптоми, які спочатку можуть здаватися незначними.

Особливо мають насторожити зміни, які не минають протягом тривалого часу або є незвичними для конкретної людини.

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