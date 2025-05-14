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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровʼя
Кількість переглядів
99
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4 хв

Що потрібно знати про вірусний гепатит А: як передається, симптоми, пояснює експерт

Спалах гепатиту А в Києві, в інших регоінха: які симптоми та як не заразитися

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Гепатит А

Гепатит А

В Україні, зокрема в Києві та деяких інших регіонах, зафіксовано сплеск випадків вірусного гепатиту А, більш відомого як хвороба Боткіна. Попри тривожні новини, лікар-інфекціоніст Анатолій Корнутяк заспокоює боятися панічно не варто — важливо знати, як працює вірус, як він передається та як захистити себе й близьких.

Що таке гепатит А і як він поширюється

Гепатит А — це вірусне захворювання, яке вражає печінку. На відміну від гепатитів B і C, що передаються через кров, вірус гепатиту А поширюється фекально-оральним шляхом. Це означає, що збудник потрапляє в організм людини через забруднену воду, немиті продукти або брудні руки. Достатньо, щоб частинки калу від хворого чи носія потрапили в навколишнє середовище — у стічні води, каналізацію або ґрунт — і згодом опинилися на овочах, фруктах чи посуді.

Основні шляхи інфікування включають:

  • вживання неочищеної або непрокип’яченої води;

  • споживання немитих овочів і фруктів;

  • недотримання правил гігієни, зокрема миття рук після туалету або перед їжею;

  • контакт із забрудненими поверхнями в громадських місцях.

Чому ситуація загострилася зараз

За словами лікаря, вірус гепатиту А циркулює постійно, проте нині його поширення дещо зросло. Причиною цього, зокрема, є погіршення стану каналізаційних систем в умовах війни, коли в багатьох населених пунктах немає змоги повноцінно ремонтувати інфраструктуру. Це створює умови для більш активного розповсюдження вірусу у довкіллі.

Особливо небезпечною є здатність вірусу довго зберігатися у воді й ґрунті — іноді протягом кількох тижнів або навіть місяців. Тому випадкове зараження є доволі ймовірним за умов недотримання елементарних гігієнічних правил.

Як проявляється гепатит А

У переважній більшості випадків хвороба має легкий перебіг і не вимагає госпіталізації. Симптоми нагадують звичайну вірусну інфекцію або грип:

  • підвищення температури тіла;

  • слабкість, нудота, блювання;

  • порушення апетиту, загальне нездужання;

  • в окремих випадках — жовтяниця (жовтушність шкіри та білків очей).

У 99% випадків організм самостійно долає інфекцію. Але близько 1% хворих можуть зіткнутися з важкою формою — фульмінантним гепатитом, який іноді призводить до летальних наслідків. Це стосується передусім людей із груп ризику.

Хто у групі ризику

Підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання мають:

  • особи з ослабленим імунітетом;

  • пацієнти з хронічними захворюваннями печінки — цирозом, гепатитом B або C, жировою дистрофією печінки;

  • люди, які проходять імуносупресивну терапію (наприклад, після трансплантацій);

  • маленькі діти та люди похилого віку;

  • особи з іншими хронічними хворобами.

Як захиститися

Найефективнішим способом профілактики гепатиту А є вакцинація. У доступі є кілька надійних препаратів: Твінрикс (поєднана вакцина проти гепатиту A і B) та Хаврикс (вакцинація від гепатиту A). За словами лікаря Корнутяка, вакцинація — це не лише питання особистого захисту, а й елемент колективної безпеки.

Крім щеплення, необхідно суворо дотримуватися правил гігієни:

  • мити руки з милом перед їжею та після відвідування туалету;

  • ретельно промивати овочі й фрукти;

  • вживати тільки безпечну воду (краще кип’ячену або очищену через фільтри, наприклад, осмос);

  • уникати харчування у сумнівних закладах або з вуличної їжі в країнах із низьким рівнем санітарії.

Діагностика

Щоб визначити, чи є зараження гепатитом А, застосовують експрес-тести, які виявляють антитіла у капілярній крові. Імуноглобуліни IgM з’являються вже за кілька днів до перших симптомів і свідчать про гостру фазу інфекції. Натомість IgG вказують на перенесене захворювання і наявність імунітету.

Кому обов’язково пройти тест або вакцинацію

У першу чергу — людям, які працюють у закладах громадського харчування (кафе, ресторанах, їдальнях), а також медичним працівникам, вихователям і вчителям, персоналу шкіл і дитсадків. Ці категорії мають високий ризик передати вірус іншим у разі зараження.

Також вакцинацію слід розглянути людям із груп ризику (із хронічними хворобами, ослабленим імунітетом), а також тим, хто планує поїздки до регіонів із високою захворюваністю: Близький Схід, Африка, Індія, Індонезія, Таїланд тощо.

Гепатит А — це захворювання, яке легко передається, але водночас добре піддається профілактиці. Панікувати через спалах не варто. Замість цього — дотримуйтесь правил гігієни, слідкуйте за якістю води та їжі й обов’язково зробіть щеплення, якщо ви у групі ризику. Профілактика — це найкраща стратегія захисту в період епідемічної нестабільності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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