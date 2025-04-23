Що таке метастази, на якій стадії вони з’являються, чи можуть зникнути: відповіді онкологів

Метастази

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​Мабуть, кожен знає про рак і його серйозність, але мало хто до кінця розуміє, як саме ця хвороба діє та що вона собою являє. Наш організм постійно оновлюється, створюючи нові клітини на заміну відмерлим або для росту, як, наприклад, під час вагітності. Іноді в цьому складному процесі трапляються помилки. Важливо пам’ятати, що не кожне новоутворення в тілі є злоякісним. Характер цих збоїв може бути різним.

Що таке метастази

Метастази — це вторинні злоякісні утворення, що виникають внаслідок поширення ракових клітин з первинної пухлини до інших частин тіла. Ці клітини можуть переміщуватись через кровоносну або лімфатичну систему, а також безпосередньо проростати в сусідні тканини.

Уяви собі первинну пухлину як сад, де неконтрольовано ростуть «бур’яни» — ракові клітини. Метастази ж можна порівняти з насінням цих «бур’янів», яке розноситься за межі саду в інші, часом дуже віддалені, місця організму.

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Як стверджують онкологи, ці «мандрівні» ракові клітини мають неймовірну здатність відриватися від первинної пухлини, проникати в судини або лімфатичні протоки, «подорожувати» по організму і, зрештою, осідати в новому місці, де починають активно розмножуватися, утворюючи нову пухлину — метастаз.

Чи всі пухлини метастазують

Більшість солідних пухлин мають потенціал до метастазування, стверджують онкологи. Проте є винятки, наприклад, базально-клітинний рак шкіри — надзвичайно поширений, але майже не дає метастазів.

Коли з’являються метастази

Час появи метастазів залежить від типу пухлини, її агресивності, стану імунної системи пацієнта та інших індивідуальних факторів. На жаль, метастази можуть з’явитися на будь-якій стадії розвитку раку. У деяких випадках метастази можуть виникати на ранніх стадіях захворювання, але найчастіше вони з’являються на пізніших етапах, коли пухлина досягає значного розміру або проростає в сусідні тканини. ​

Високодиференційовані пухлини зазвичай метастазують пізніше, тоді як низькодиференційовані можуть поширюватися швидко — іноді вже через кілька місяців після появи первинного вогнища. У деяких випадках метастази виявляються через 1–2 роки після лікування, а іноді навіть через багато років, коли вони були в «дрімаючому» стані.

На якій стадії раку з’являються метастази

Хоча метастазування може відбуватися на будь-якій стадії, ймовірність їх виникнення значно зростає з прогресуванням захворювання та збільшенням розмірів первинної пухлини. У міжнародній системі TNM, яка використовується для стадіювання раку, наявність віддалених метастазів (поширення раку в органи, що знаходяться далеко від первинної пухлини) визначає IV (четверту) стадію раку, яка вважається найпізнішою та найскладнішою.

Проте важливо розуміти, що деякі види раку мають вищу схильність до раннього метастазування, навіть при невеликих розмірах первинної пухлини.

Привіт! Розумію твій інтерес до такої важливої теми, як метастази. Це справді складне явище, і важливо спиратися на точну та перевірену інформацію. Давай разом розберемося в цьому питанні, спираючись на наукові дані.

ають вищу схильність до раннього метастазування, навіть при невеликих розмірах первинної пухлини.

Як знизити ризик появи метастазів?

На думку онкохірурга, Антона Осокіна, якщо пацієнт шукає відповідь на це питання — швидше за все, мова йде про ранні стадії хвороби, коли ще немає поширення. І саме вчасна діагностика та відповідне лікування можуть стати ключем до профілактики.

Перш за все, у таких випадках часто пропонують хірургічне втручання. Якщо операція виконується радикально, в оптимальному обсязі, то це і є головним способом запобігання появі метастазів. Надалі лікування може включати хіміо- або променеву терапію для закріплення результату та зниження ризику рецидиву.

Чи можуть метастази зникнути

Це дуже складне питання, і, на жаль, спонтанне зникнення метастазів є надзвичайно рідкісним явищем. Сучасні методи лікування раку спрямовані на контроль росту метастазів, зменшення їх розмірів, полегшення симптомів та продовження життя пацієнта. Існують поодинокі випадки в медичній літературі, які описують регресію метастатичного раку без очевидного лікування, але ці випадки є винятком, а не правилом, і їх механізми до кінця не вивчені.

У деяких випадках, завдяки інтенсивному та ефективному лікуванню, метастази можуть значно зменшитися або навіть стати невидимими на діагностичних зображеннях. Однак це не завжди означає повне їх зникнення, і часто потрібне тривале підтримуюче лікування для запобігання їх повторному росту.

Основні методи боротьби з метастазами включають хірургічне видалення, застосовується при поодиноких метастазах, хіміотерапію та променеву терапію для зменшення розміру метастазів і уповільнення їх росту, таргетну терапію, яка спрямована на специфічні молекулярні мішені в ракових клітинах. Проте, у більшості випадків лікування спрямоване на контроль захворювання та покращення якості життя пацієнта.​

Чи можна відчути метастази

За словами Антона Осокіна, метастази не завжди мають симптоми. Наприклад, якщо вони з’явилися в печінці, пацієнт може не відчувати нічого доти, доки утвір не почне тиснути на жовчні протоки, викликаючи механічну жовтяницю. Якщо ж уражений поверхнево розташований лімфовузол, наприклад, на шиї — його можна помітити візуально або на дотик.

Чи болять метастази

Біль, пов’язаний з метастазами, може виникати, але це залежить від локалізації метастазів, їх розміру та впливу на сусідні тканини та органи. Наприклад, метастази в кістки можуть викликати сильний біль, патологічні переломи та компресію нервів. Метастази в печінку можуть призводити до відчуття важкості та дискомфорту в правому підребер’ї. Метастази в головний мозок можуть спричиняти головний біль, неврологічні порушення та судоми.

Однак важливо пам’ятати, що не всі метастази викликають біль. Невеликі метастази, особливо на початкових етапах, можуть бути безсимптомними і виявлятися лише під час діагностичних обстежень.

Для полегшення болю використовуються анальгетики, протизапальні препарати та інші методи симптоматичної терапії. ​

Як зупинити метастази

На сьогоднішній день не існує універсального способу повністю зупинити метастазування. Однак сучасна онкологія має в своєму арсеналі різноманітні методи лікування, спрямовані на контроль цього процесу:

Хірургічне лікування. У деяких випадка, коли метастази є поодинокими та локалізованими, їх можна видалити хірургічним шляхом.

Променева терапія використовується для знищення ракових клітин у метастатичних вогнищах, особливо при метастазах в кістки або головний мозок.

Хіміотерапія — системне лікування, яке впливає на ракові клітини по всьому організму, включаючи метастази.

Таргетна терапія. Препарати, які діють на специфічні молекулярні мішені в ракових клітинах, блокуючи їх ріст і розмноження. Цей вид терапії є ефективним лише для пухлин з певними генетичними мутаціями.

Імунотерапія стимулює власну імунну систему організму для боротьби з раковими клітинами, включаючи метастатичні.

Гормональна терапія використовується при гормонозалежних видах раку, таких як рак молочної залози або рак простати, і спрямована на блокування дії гормонів, що стимулюють ріст пухлини.

Лікування метастатичного раку є складним і мультидисциплінарним процесом, який потребує індивідуального підходу та співпраці між різними спеціалістами — онкологами, хіміотерапевтами, радіологами, хірургами та іншими.

Важливо пам’ятати, що наука не стоїть на місці, і постійно розробляються нові та вдосконалені методи лікування метастатичного раку, які дають надію пацієнтам та їхнім родинам. Рання діагностика та своєчасне звернення за медичною допомогою відіграють ключову роль у боротьбі з цим захворюванням.

Скільки людина може жити з метастазами

Тривалість життя пацієнтів із метастазами залежить від багатьох чинників: виду пухлини, кількості метастазів, їх розміщення та розміру. Іноді метастази можливо видалити хірургічно — наприклад, у випадках із печінкою. Але якщо метастазів надто багато, або орган уражений майже повністю, оперативне втручання стає неможливим.

У будь-якому випадку, навіть після успішного лікування, хвороба може повернутися. Саме тому пацієнтам важливо залишатися під наглядом онколога — регулярно проходити КТ, здавати аналізи, перевіряти онкомаркери, а при потребі — проходити гастроскопії, колоноскопії тощо.