Що таке "синдром хворої будівлі", і як з ним боротися

Експерти пов'язують «хворобу» із несприятливими умовами всередині приміщень / © pixabay.com

«Синдром хворої будівлі» (СХБ) — це явище, яке може пояснювати погане самопочуття людей у приміщеннях із несприятливими умовами.

Іноді людина може погано себе почувати, коли перебуває в приміщенні. Але відчуває полегшення, як тільки з нього виходить. Такі хворобливі симптоми мають назву «синдром хворої будівлі», повідомляє Центр громадського здоров’я.

Термін був запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я на початку 1980-х років і використовується для опису комплексу симптомів, які пов’язані з перебуванням у певних будівлях.

Вони виникають після тривалого перебування в приміщенні і не залежать від якогось конкретного захворювання. Прояви СХБ переважно пов’язані із чистотою, недостатньою кількістю та поганою якістю повітря в приміщенні.

Які бувають симптоми «синдрому хворої будівлі»

Серед можливих симптомів:

подразнення горла

ускладнене дихання

стискання в грудях

нежить

алергоподібні симптоми, такі як чхання

сверблячі шкірні висипання

головний біль

запаморочення

труднощі з концентрацією уваги

забудькуватість

втома

дратівливість

нудота

болі в тілі

лихоманка

озноб

Викликати СХБ можуть:

будівлі з поганою вентиляцією, такі як школи, офіси та громадські приміщення

високий рівень пилу

тютюновий дим

кімнати з поганим освітленням

застарілі комп’ютерні дисплеї, що викликають перенапруження очей

наявність цвілі або грибка

хімічні речовини в повітрі від очисних засобів

високий рівень стресу в школі чи на роботі

спека або низька вологість

Хто найбільш вражений «синдрому хворої будівлі»

Дослідження показують, що СХБ частіше вражає саме жінок, аніж чоловіків. Можливими причинами цього є фізіологічні особливості, підвищена чутливість до хімічних речовин та відмінності в терморегуляції.

Окрім цього, офіси відкритого типу сприяють швидшому поширенню вірусів та підвищують рівень стресу. Як кажуть дослідники, до 30% нових або відремонтованих будівель можуть мати ознаки цього синдрому.

За даними ВООЗ, кожна третя будівля у світі може бути причиною погіршення самопочуття та скарг на здоров’я.

