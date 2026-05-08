Що таке "синдром хворої будівлі", і як з ним боротися

Термін «синдром хворої будівлі» використовується, коли неможливо визначити точну причину вашого поганого самопочуття.

Експерти пов'язують «хворобу» із несприятливими умовами всередині приміщень

«Синдром хворої будівлі» (СХБ) — це явище, яке може пояснювати погане самопочуття людей у приміщеннях із несприятливими умовами.

Іноді людина може погано себе почувати, коли перебуває в приміщенні. Але відчуває полегшення, як тільки з нього виходить. Такі хворобливі симптоми мають назву «синдром хворої будівлі», повідомляє Центр громадського здоров’я.

Термін був запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я на початку 1980-х років і використовується для опису комплексу симптомів, які пов’язані з перебуванням у певних будівлях.

Вони виникають після тривалого перебування в приміщенні і не залежать від якогось конкретного захворювання. Прояви СХБ переважно пов’язані із чистотою, недостатньою кількістю та поганою якістю повітря в приміщенні.

Які бувають симптоми «синдрому хворої будівлі»

Серед можливих симптомів:

  • подразнення горла

  • ускладнене дихання

  • стискання в грудях

  • нежить

  • алергоподібні симптоми, такі як чхання

  • сверблячі шкірні висипання

  • головний біль

  • запаморочення

  • труднощі з концентрацією уваги

  • забудькуватість

  • втома

  • дратівливість

  • нудота

  • болі в тілі

  • лихоманка

  • озноб

Викликати СХБ можуть:

  • будівлі з поганою вентиляцією, такі як школи, офіси та громадські приміщення

  • високий рівень пилу

  • тютюновий дим

  • кімнати з поганим освітленням

  • застарілі комп’ютерні дисплеї, що викликають перенапруження очей

  • наявність цвілі або грибка

  • хімічні речовини в повітрі від очисних засобів

  • високий рівень стресу в школі чи на роботі

  • спека або низька вологість

Хто найбільш вражений «синдрому хворої будівлі»

Дослідження показують, що СХБ частіше вражає саме жінок, аніж чоловіків. Можливими причинами цього є фізіологічні особливості, підвищена чутливість до хімічних речовин та відмінності в терморегуляції.

Окрім цього, офіси відкритого типу сприяють швидшому поширенню вірусів та підвищують рівень стресу. Як кажуть дослідники, до 30% нових або відремонтованих будівель можуть мати ознаки цього синдрому.

За даними ВООЗ, кожна третя будівля у світі може бути причиною погіршення самопочуття та скарг на здоров’я.

