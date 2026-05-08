Що таке "синдром хворої будівлі", і як з ним боротися
Термін «синдром хворої будівлі» використовується, коли неможливо визначити точну причину вашого поганого самопочуття.
«Синдром хворої будівлі» (СХБ) — це явище, яке може пояснювати погане самопочуття людей у приміщеннях із несприятливими умовами.
Іноді людина може погано себе почувати, коли перебуває в приміщенні. Але відчуває полегшення, як тільки з нього виходить. Такі хворобливі симптоми мають назву «синдром хворої будівлі», повідомляє Центр громадського здоров’я.
Термін був запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я на початку 1980-х років і використовується для опису комплексу симптомів, які пов’язані з перебуванням у певних будівлях.
Вони виникають після тривалого перебування в приміщенні і не залежать від якогось конкретного захворювання. Прояви СХБ переважно пов’язані із чистотою, недостатньою кількістю та поганою якістю повітря в приміщенні.
Які бувають симптоми «синдрому хворої будівлі»
Серед можливих симптомів:
подразнення горла
ускладнене дихання
стискання в грудях
нежить
алергоподібні симптоми, такі як чхання
сверблячі шкірні висипання
головний біль
запаморочення
труднощі з концентрацією уваги
забудькуватість
втома
дратівливість
нудота
болі в тілі
лихоманка
озноб
Викликати СХБ можуть:
будівлі з поганою вентиляцією, такі як школи, офіси та громадські приміщення
високий рівень пилу
тютюновий дим
кімнати з поганим освітленням
застарілі комп’ютерні дисплеї, що викликають перенапруження очей
наявність цвілі або грибка
хімічні речовини в повітрі від очисних засобів
високий рівень стресу в школі чи на роботі
спека або низька вологість
Хто найбільш вражений «синдрому хворої будівлі»
Дослідження показують, що СХБ частіше вражає саме жінок, аніж чоловіків. Можливими причинами цього є фізіологічні особливості, підвищена чутливість до хімічних речовин та відмінності в терморегуляції.
Окрім цього, офіси відкритого типу сприяють швидшому поширенню вірусів та підвищують рівень стресу. Як кажуть дослідники, до 30% нових або відремонтованих будівель можуть мати ознаки цього синдрому.
За даними ВООЗ, кожна третя будівля у світі може бути причиною погіршення самопочуття та скарг на здоров’я.
