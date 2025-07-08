Що їсти влітку: найкращі продукти для здоров’я та енергії

Фрукти / © Associated Press

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Влітку важливо не тільки пити багато води, а й правильно харчуватися. Деякі продукти допомагають охолодити організм і зарядити енергією, інші ж навпаки — викликають втому.

Про це пише Continental Hospitals.

Що варто їсти

Фрукти

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Додайте у свій раціон фрукти з високим вмістом води: кавуни, полуницю, огірки, апельсини. Вони не лише освіжають, а й наповнюють організм вітамінами та мінералами, підтримуючи загальне самопочуття.

Листова зелень

Шпинат, капуста кейл, салат — усі ці зелені овочі містять багато води і мало калорій, тому допомагають охолодити організм. А ще вони багаті на вітамін C, що підтримує імунітет.

Прохолодні напої

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Пийте кокосову воду, лимонад або холодні трав’яні чаї. Кокосова вода — природне джерело електролітів, яке ідеально підходить для відновлення водного балансу. Лимонад — чудове джерело вітаміну C. А чай із м’яти чи ромашки — заспокійливий і освіжаючий.

Холодні супи

Спробуйте гаспачо або огірковий суп. Вони не тільки освіжають, а й багаті на овочі та корисні мікроелементи. Ідеальні як легка страва або перекус.

Овочі на грилі та нежирні білки

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Приготуйте кабачки, перець чи кукурудзу на грилі. Додайте куряче філе, рибу або тофу. Гриль надає стравам приємного смаку без зайвих калорій, а така комбінація — це збалансоване харчування.

Заморожені ласощі

Зробіть домашні фруктові льодяники або заморожений йогурт. Змішайте улюблені фрукти з йогуртом або кокосовим молоком, залийте у формочки й заморозьте. Це набагато корисніше, ніж магазинне морозиво.

Цільнозернові продукти

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Кіноа, коричневий рис і ячмінь — чудове джерело енергії, яке забезпечує тривале відчуття ситості. А ще вони багаті на клітковину, що покращує травлення.

Корисні жири

Авокадо, горіхи та насіння — джерело корисних жирних кислот, які підтримують здоров’я серця й мозку. Додавайте авокадо до салатів, посипайте йогурт насінням або їжте тост із арахісовою пастою.

Чого краще уникати

Солодкі напої

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Газовані напої, покупні соки та енергетики містять багато цукру, який сприяє зневодненню й викликає втому. Обирайте воду, трав’яні чаї або домашню воду з фруктами.

Жирна та важка їжа

Смажені продукти, фастфуд і соуси на основі вершків можуть викликати важкість у шлунку. Влітку краще обирати легші страви — салати, гриль, білки.

Перероблені снеки

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Чипси, печиво, батончики часто містять шкідливі жири, цукри та консерванти. Замість них краще їсти фрукти, горішки або повітряну кукурудзу.

Алкоголь

Попри спокусу випити щось холодне на сонці, алкоголь зневоднює організм і може погіршити самопочуття. Краще чергувати спиртне з водою або натуральними напоями.

Гостра їжа

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Гострі страви підвищують температуру тіла і викликають потовиділення. У спеку це може призвести до перегрівання. Вибирайте помірно пряні страви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як правильно їсти фрукти та ягоди влітку, щоб отримати максимум користі.