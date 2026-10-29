Слина на подушці під час сну: коли варто бити на сполох та бігти до лікаря

Інколи раптова слинотеча може вказувати на проблеми зі здоров’ям / © iStock

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Слинотеча під час сну зазвичай абсолютно нешкідлива і може бути спричинена вашою позою під час сну. Однак у деяких випадках вона може сигналізувати про проблеми з диханням, порушення сну або навіть неврологічний розлад. Експерти пояснюють, коли немає причин для занепокоєння та які попереджувальні ознаки не слід ігнорувати.

Про це пише Egészségkalauz.

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Багатьом людям неприємно вранці виявити пляму слини на подушці, навіть якщо це не є проблемою для здоров'я. Вироблення слини не припиняється і вночі, а під час сну ми ковтаємо набагато рідше, ніж під час неспання. Через це може статися так, що слина, яка накопичується в ротовій порожнині, просто витікає.

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Сімейний лікар і фахівець зі способу життя Синтія Одогву сказала, що нічне слинотеча є поширеним явищем навіть у здорових людей і зазвичай не потребує лікування. Однак за цим явищем може стояти кілька факторів. Тому особливо варто звернути увагу, якщо це починається раптово, стає надзвичайно сильним або супроводжується іншими скаргами.

Чому слина тече з рота під час сну

Одним із найпоширеніших пояснень є дихання ротом. Коли людина спить з відкритим ротом, слина може легко витікати з рота та потрапляти на постільну білизну. Такий тип дихання також може пересушити рот, що може змінити спосіб вироблення слини.

Повітря у вашій спальні також може впливати на це явище. Сухе середовище або вентилятор, що працює всю ніч, можуть сприяти сухості в роті. Однак у деяких людей анатомічні відмінності, такі як викривлення перегородки носа, можуть ускладнювати дихання через ніс.

Тому якщо ви регулярно прокидаєтеся з відкритим ротом, можливо, вам варто перевірити, чи правильно ви дихаєте через ніс.

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Вплив пози під час сну

Неважливо, в якій позі ви спите вночі. Люди, які сплять на боці або животі, частіше мають плями від слини на подушках, ніж ті, хто спить на спині.

Цьому є проста фізична причина: у певних положеннях сила тяжіння полегшує відтік слини з рота. Тому якщо ви відчуваєте це явище лише зрідка і не маєте жодних інших скарг, зазвичай немає причин для занепокоєння.

Симптом апное сну

Інша справа, якщо слинотеча супроводжується гучним хропінням, зупинкою дихання вночі або регулярним безсонням. У таких випадках може виникнути ймовірність обструктивного апное сну. При цьому розладі сну верхні дихальні шляхи неодноразово звужуються або тимчасово блокуються під час сну, що порушує нормальне дихання. З цієї причини постраждалі можуть частіше дихати ротом, що може сприяти відтоку слини.

Попереджувальною ознакою цього стану може бути прокидання вночі, коли людина хапає повітря, відчуває втому вранці або регулярно відчуває сонливість протягом дня.

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Ви також можете прокидатися зі слинотечею через застуду та алергію. Якщо слинотеча виникає під час сезону застуди або алергії, ймовірно, причиною є закладеність носа.

Зазвичай повітря потрапляє в дихальні шляхи переважно через ніс. Носова порожнина фільтрує, нагріває та зволожує повітря. Однак, у разі застуди, грипу або сінної лихоманки, слизова оболонка носа може набрякати, що ускладнює дихання, тому уражена людина частіше дихає ротом під час сну.

У таких випадках нічне слинотеча зазвичай зменшується, оскільки закладеність носа покращується.

Рефлюкс також може впливати

Мало хто замислюється про це, але слинотеча вночі також може бути спричинена проблемами травлення. Рефлюкс, тобто зворотний потік шлункової кислоти, може викликати дискомфорт, особливо в положенні лежачи. Коли кислий вміст шлунка потрапляє в стравохід, організм може реагувати, виробляючи більше слини.

Доктор Хошал Латіфзай пояснює, що слина – це природний захисний механізм, який допомагає розбавляти та нейтралізувати кислоту. Однак підвищена кількість слини може легше витікати з рота вночі.

Проблеми з зубами

Стан ротової порожнини також може відігравати певну роль у тому, скільки слини витікає під час сну. Виразки в ротовій порожнині, різні інфекції та певні стоматологічні аномалії можуть змінити вироблення слини або ускладнити її утримання в ротовій порожнині.

Особливий інтерес представляє стан, який називається відкритим прикусом, при якому частини верхніх і нижніх зубів не стикаються належним чином, навіть коли щелепа закрита. Це може сприяти витіканню слини.

Погано підігнані зубні протези та використання нічного капи також можуть сприяти проблемі. Якщо слинотеча почалася після використання нового стоматологічного апарату, варто звернутися до стоматолога для перевірки його сумісності.

Неврологічні хвороби

Це також може бути ознакою хвороби Паркінсона та інших неврологічних захворювань. Хоча зазвичай це нешкідливо, нове, постійне та значне слинотеча іноді може бути ознакою неврологічної проблеми.

Деякі неврологічні захворювання можуть змінити спосіб ковтання або рухи м’язів, які допомагають тримати рот закритим.

Наприклад, поширеною проблемою при хворобі Паркінсона є накопичення слини. Це не обов’язково тому, що організм виробляє занадто багато слини, а тому, що пацієнт ковтає рідше або з більшими труднощами.

З віком також може змінюватися м’язова функція рота та верхніх дихальних шляхів, що може ще більше збільшити ймовірність слинотечі у деяких людей.

Однак важливо наголосити, що слинотеча вночі саме по собі не означає, що у когось хвороба Паркінсона чи інше неврологічне захворювання.

Обстеження особливо необхідне, якщо скарга супроводжується труднощами ковтання, змінами мовлення або іншими неврологічними симптомами.

Побічний ефект ліків

Якщо слинотеча виникла після початку прийому нового препарату або зміни дози, варто дослідити можливий зв'язок. Деякі ліки можуть безпосередньо збільшувати вироблення слини, тоді як інші препарати можуть впливати на ковтальний рефлекс.

Наприклад, препарати, що містять активний інгредієнт клоназепам, можуть у деяких випадках спричиняти збільшення вироблення слини, тоді як препарати, що містять алпразолам, частіше викликають сухість у роті.

Антипсихотичний препарат рисперидон також може спричиняти збільшення вироблення слини та утруднення ковтання у деяких пацієнтів. Опіоїдні знеболювальні також можуть впливати на функцію ковтання.

Інші препарати, включаючи деякі антидепресанти, антигістамінні препарати та препарати, що впливають на функцію сечового міхура, можуть викликати сухість у роті.

Експерти попереджають, що не слід самостійно припиняти лікування, навіть якщо ви підозрюєте побічний ефект ліків. Раптове припинення прийому деяких седативних препаратів може спровокувати серйозні симптоми відміни, навіть судоми.

У дітей можуть бути інші причини

У дитячому віці підвищене слинотеча вночі часто може бути викликано особливостями роботи верхніх дихальних шляхів. Збільшені мигдалини або мигдалини можуть перешкоджати правильному носовому диханню, тому дитина може тримати рот відкритим під час сну.

Якщо слинотеча супроводжується регулярним хропінням, неспокійним сном або утрудненим диханням, варто проконсультуватися з педіатром.

Залежно від симптомів також може знадобитися обстеження вуха-горла-горла.

Коли слід звернутися до лікаря

Періодичне слинотеча зазвичай не є проблемою. Однак зміна може бути ознакою чогось серйозного, особливо якщо ви ніколи раніше з ним не стикалися.

За словами доктора Синтії Одогву, до лікаря слід звернутися, якщо слинотеча починається раптово, стає надзвичайно рясною або настільки частою, що просочує вашу подушку чи нічну сорочку.

Також важливо знати про це, якщо слинотеча супроводжується кашлем, задухою, утрудненим ковтанням або незрозумілою втратою ваги. Постійне слинотеча також може подразнювати шкіру навколо рота та заважати мовленню.

Особливо важливо пройти обстеження, якщо у пацієнта є рецидивуючі інфекції грудної клітки або пневмонія. У таких випадках можливо, що частина слини або їжі потрапила в дихальні шляхи під час ковтання. Це називається аспірацією, і якщо це не лікувати належним чином, це може спричинити серйозні ускладнення.

Негайна невідкладна допомога потрібна, якщо слинотеча супроводжується раптовою слабкістю з одного боку обличчя, слабкістю в кінцівці або невиразною мовою. Це можуть бути симптоми інсульту.

Що робити, якщо регулярно тече слина під час сну

Рішення залежить, перш за все, від причини скарги. Якщо ваша поза під час сну відіграє певну роль, ви можете спробувати спати на спині. Однак це підходить не всім, особливо якщо у вас також є апное сну, оскільки лежання на спині іноді може погіршити проблеми з диханням.

У разі закладеності носа її лікування може допомогти відновити правильне носове дихання. У разі алергії ліки, рекомендовані лікарем або фармацевтом, можуть полегшити симптоми.

Встановлення регулярних звичок сну, відповідне середовище спальні та уникнення вживання алкоголю ввечері також можуть сприяти більш спокійному сну.

Однак слід бути обережним із стрічками та ремінцями для рота. Їх використання може бути небезпечним у разі обструкції дихання, тому не рекомендується експериментувати з ними без медичної консультації.

Нагадаємо, лікарка Зої Вільямс пояснила, як швидко заснути вночі. Проблеми з засинанням можна спробувати подолати, змінивши одну ранкову звичку. Організму важливо отримувати достатньо природного освітлення на початку дня. Для цього не потрібно змінювати звичний графік чи спеціально виділяти час на прогулянку. Достатньо перенести ранкову каву на свіже повітря або ненадовго вийти з дому, доки готується сніданок.

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