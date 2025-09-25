ТСН у соціальних мережах

США підіймали винищувачі для перехоплення 4-х російських літаків: деталі

Російські борти зафіксували поблизу Аляски, тож американські військові були змушені відреагувати.

Катерина Сердюк
Авіація РФ

Авіація РФ / © Reuters

Російські далекобійні стратегічні бомбардувальники Ту-95 та винищувачі Су-35 зафіксували поблизу Аляски. США підійняли авіацію на перехоплення.

Про це пише CBC News.

Як стало відомо, літаки РФ — два бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 — зафіксували у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Це міжнародний повітряний простір, що межує з суверенним повітряним простором США та Канади.

З метою перехоплення США спрямували:

  • літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3

  • чотири винищувачі F-16

  • чотири літаки-заправники KC-135.

Військові стверджують, що «місія пройшла без інцидентів».

Раніше йшлося про те, що у РФ спостерігаються проблеми з авіацією. Так, три борти не змогли обстріляти Україну.

Проблема фіксувалася, зокрема, під час удару РФ по Україні 4 вересня. Відомо, що:

  • стратегічний бомбардувальник «Иван Ярыгин» не здійснив пуски ракет через вихід з ладу механізму пускової установки;

  • бомбардувальник «Алексей Плохов» потрапив під удар блискавки, яка пошкодила скло в кабіні пілотів, екіпаж повернувся на аеродром;

  • інший літак (не вказаний тип) не зміг злетіти з аеродрому в Енгельсі.

