Старіння мозку: коли процес різко прискорюється — вчені відповіли

Коли старіє мозок / © Associated Press

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У віці 44 років починається раптове прискорення старіння мозку, яке досягає свого піку в 67 років.

Про це йдеться у дослідженні в журналі PNAS.

Ба більше, дослідники виявили зв’язок між старінням мозку та резистентністю до інсуліну, станом, коли клітинам потрібно більше інсуліну для підтримки нормального рівня цукру в крові.

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“Це свідчить про те, що метаболічні фактори можуть відігравати значну роль у процесі старіння мозку. Цікавим аспектом дослідження є виявлення потенційної ролі кетонових добавок у захисті від деяких показників старіння мозку. Кетони, що є альтернативним джерелом енергії для мозку, можуть компенсувати недостатнє надходження цукру до клітин”, — йдеться у дослідженні.

Як вчені здійснювали дослідження мозку

Фахівці проаналізували дані сканування мозку майже 20 тис. людей віком від 18 до 90 років, використовуючи функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) та електроенцефалограми (ЕЕГ). Аналіз виявив зміни в кровотоці та електричній активності мозку, що свідчать про порушення зв’язків між різними його ділянками. Ці зміни корелюють зі ступенем старіння мозку та спостерігаються при вікових нейродегенеративних захворюваннях.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що раціональність і загальний інтелект тісно пов’язані на генетичному рівні.

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