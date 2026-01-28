Так не можна снідати: через що зранку ви погано почуваєтесь – експерт

Сніданок / © unsplash.com

Ранкова кава сама по собі не забезпечує ясності думки. Невролог наголошує, що без одного важливого компонента на сніданок мозок працює менш ефективно, а людина ризикує відчути “туман у голові” та зниження працездатності.

Про це йдеться в матеріалі Parade.

Доктор медицини та невролог Дівія Каул з Інституту нейронаук Hackensack Meridian пояснює: мозок – один із найбільш енерговитратних органів, і без правильного “палива” зранку він не може функціонувати на повну.

Головна помилка – дефіцит білка

За словами доктора Каул, ранковий сніданок з низьким вмістом білка або зовсім без нього – одна з найпоширеніших помилок. Білок забезпечує амінокислоти, необхідні для синтезу нейротрансмітерів, які регулюють концентрацію та настрій.

“Споживання достатньої кількості білка вранці дає короткострокові переваги для роботи мозку, зокрема покращує концентрацію та когнітивну продуктивність протягом дня”, – зазначає експерт.

Оптимальна доза білка для сніданку – 15–30 грамів для здорової людини. Це також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та уникнути різких спадів енергії.

Корисні продукти для мозку

Невролог радить обирати білкові продукти, багаті на омега-3 та вітаміни:

Жирна риба (лосось);

Яйця;

Бобові та тофу;

Волоські горіхи.

Водночас слід уникати переробленого м’яса, смажених страв та продуктів із трансжирами, які шкодять здоров’ю. Окрім білка, експерти радять пити достатньо води та обирати складні вуглеводи замість простих цукрів.

Зазначимо, що правильний сніданок допомагає знизити ризики серцевих хвороб. Експерти радять 10 альтернатив вівсянці, які легко приготувати.