Лікарі розповіли, як вимірювати тиск / © Credits

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Часто думають, що вимірювання артеріального тиску – це лише питання техніки: застібаємо манжету, натискаємо кнопку, і цифровий дисплей дає безпомилкове судження про стан нашої судинної системи. Однак насправді навіть найточніший автоматичний прилад не захищає нас від банальної, але дуже поширеної помилки, а саме від того, як ми тримаємо руку, поки манжета надувається.

Про це пише EgészségKalauz.

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Клінічне дослідження, проведене дослідниками з Медичного центру Джонса Хопкінса, показало, що неправильна постава може спричинити не лише незначну невизначеність вимірювання, але й діагностичні помилки.

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Дослідження, в якому взяли участь 133 дорослих (віком від 18 до 80 років), ретельно моделювало повсякденне життя: після двохвилинної прогулянки – так, ніби вони поспішають до кабінету лікаря – учасники сиділи тихо протягом п’яти хвилин, перш ніж записувати свої значення з 30-секундними інтервалами, з різними положеннями рук.

Який рух неправильний

Результати здивували навіть досвідчених кардіологів. Виявилося, що якщо наша рука не має належної підтримки в момент вимірювання, прилад різко завищує справжні значення:

Якщо рука вільно висить поруч із тулубом: систолічне (верхнє) значення було в середньому на 6,5 мм рт. ст. вищим, а діастолічне (нижнє) значення – на 4,4 мм рт. ст. вищим за реальне.

Якщо ми покладемо руку на стегно або коліно, систолічний артеріальний тиск все ще був майже на 4 мм рт. ст. вищим за фактичне значення.

Але чому один неправильний рух так сильно його спотворює? Пояснення криється в гемодинаміці та анатомії. М'язи підвішеної руки мимоволі залишаються в тонусі, а м'язова напруга збільшує периферичний опір. Ще більш значним є вплив гідростатичного тиску: коли плече знаходиться нижче рівня серця, гідростатичний стовп крові додається до тиску, виміряного на стінці судини. Кожен сантиметр, на який манжета опускається нижче рівня серця, природно збільшує міліметри ртутного стовпа.

Неправильне вимірювання ризиковане

Кілька міліметрів ртутного стовпа можуть здаватися дрібницею на папері, але в клінічному процесі прийняття рішень це може бути межею між здоровим і патологічним станом. Непотрібно призначені антигіпертензивні препарати можуть викликати запаморочення, падіння та порушення функції нирок, тоді як пацієнт живе своїм повсякденним життям, усвідомлюючи неіснуючу хворобу.

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Гіпертонія спочатку протікає без очевидних попереджувальних ознак. Тому точний діагноз може бути поставлений лише на основі достовірних вимірювань.

Правила домашнього вимірювання

Щоб тонометр дійсно відображав стан вашого кровообігу, варто перетворити вимірювання на короткий ритуал, пам’ятаючи про такі кроки:

Приділіть п'ять хвилин на підготовку: сядьте в зручному кріслі, не розмовляйте, не дивіться в телефон і дайте своєму пульсу заспокоїтися.

Зверніть увагу на положення спини та ніг: обіпріться на спинку, поставте обидві ступні паралельно та рівно на підлогу; схрещування ніг одразу підвищує артеріальний тиск.

Покладіть руку на стіл: покладіть лікоть і передпліччя на стійку стільницю так, щоб центр манжети перебував точно на висоті серця (центр грудини).

Розслабте м'язи: рука, яку перевіряють, повинна повністю розслаблено лежати на поверхні, а тильна сторона долоні не повинна бути стиснута в кулак навіть під час накачування.

Дотримуючись цих простих кроків, ви можете запобігти помилковим результатам, позбавивши себе непотрібної терапії та турбот.

Вибір пристрою також має значення

Окрім правильного положення руки, тип вимірювального приладу та розмір манжети також мають фундаментальний вплив на результат. Для домашнього використання зазвичай найнадійнішим вибором є перевірені автоматичні тонометри для плеча. Однак недостатньо, щоб пристрій мав цифровий дисплей та був простим у використанні. Варто перевірити, чи пройшла дана модель незалежне тестування на точність.

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Тонометри на зап'ястя можуть бути корисною альтернативою в деяких випадках. Наприклад, якщо неможливо розмістити відповідну манжету на плечі. Однак для них особливо важливо точне позиціонування: зап'ястя має бути на висоті серця під час вимірювання. Навіть невелика зміна положення зап'ястя може суттєво змінити відображене значення.

Оцінки артеріального тиску, отримані за допомогою смарт-годинників та інших безманжетних пристроїв, не слід автоматично вважати еквівалентними показникам, отриманим за допомогою перевірених пристроїв для вимірювання тиску на плечі. Деякі технології є перспективними, але вони ще не можуть надійно замінити традиційні тонометри.

Розмір манжети особливо важливий. Якщо вона занадто туга для плеча, пристрій може показувати вищий артеріальний тиск, ніж він є насправді. Занадто велика манжета також може спотворити результат.

Тому перед покупкою варто виміряти окружність плеча та перевірити, чи відповідає манжета для вашого конкретного пристрою цьому діапазону. Виробники зазвичай вказують діапазон розмірів у сантиметрах.

Також важливо розміщувати манжету безпосередньо на оголеній шкірі, а не поверх закасаного рукава сорочки або светра. Закасаний, тісний рукав може перетиснути плече, а також змінювати результат вимірювання.

Кава, сигарети, підйом сходами можуть вплинути

Навіть якщо ваша постава ідеальна, якщо ви виконували діяльність, яка тимчасово підвищує ваш артеріальний тиск перед вимірюванням, кофеїн, нікотин та фізична активність можуть вплинути на результат.

Згідно з рекомендаціями фахівців, протягом 30 хвилин до вимірювання артеріального тиску слід уникати:

вживання кави, енергетичних напоїв та чаю з кофеїном;

куріння та вживання продуктів, що містять нікотин;

інтенсивних фізичних навантажень, таких як біг, швидкий підйом сходами або тренування.

Повний сечовий міхур також може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску, тому перед вимірюванням варто сходити до туалету. Правильна підготовка також включає спокійне сидіння принаймні п'ять хвилин перед вимірюванням.

Часто забута деталь: розмови, користування телефоном і навіть схвильований погляд на дисплей під час вимірювання можуть вплинути на значення. Не розмовляйте, не читайте повідомлення та, бажано, не дивіться телевізор під час вимірювання артеріального тиску.

Одноразове вимірювання не означає високий тиск

Кров'яний тиск природним чином коливається протягом дня. На нього впливають, зокрема, час доби, фізична активність, емоційний стан, стрес, біль та якість сну. Саме тому неможливо визначити, чи є у когось гіпертонія, на основі одного вищого результату вимірювання.

Для встановлення діагнозу необхідні повторні вимірювання. Одна з найважливіших переваг домашнього моніторингу артеріального тиску полягає в тому, що він надає уявлення про стан кровообігу поза клінікою, за нормальних умов життя.

Це також важливо, оскільки існує стан, який називається гіпертензія білого халата: у цьому випадку артеріальний тиск вищий у кабінеті лікаря, але нормальний вдома. Може статися й протилежне. У випадку маскованої гіпертензії вимірювання в кабінеті показує відповідне значення, тоді як вдома або під час повсякденної діяльності можна виміряти підвищений артеріальний тиск.

Домашні щоденники артеріального тиску та 24-годинний амбулаторний моніторинг артеріального тиску (СМАТ) можуть допомогти у розпізнаванні обох станів. Останній використовує портативний пристрій для регулярного запису значень як вдень, так і вночі.

Варто вимірювати тиск вранці та ввечері

Якщо лікар рекомендує вести домашній щоденник артеріального тиску, недостатньо лише час від часу діставати прилад, коли людина почувається погано. Регулярність надає набагато ціннішу інформацію.

Згідно з Європейськими рекомендаціями щодо гіпертензії 2024 року, під час домашнього моніторингу бажано:

вимірювати вранці, бажано перед сніданком та прийомом ліків від тиску, але не одразу після пробудження;

повторювати вимірювання ввечері, бажано щодня в один і той самий час;

фіксувати два значення одночасно, з перервою між ними 1-2 хвилини;

вести щоденник артеріального тиску щонайменше три, бажано сім днів поспіль.

Наприкінці періоду вимірювання значення слід усереднити. Це дає набагато надійнішу картину, ніж оцінка найвищого чи найнижчого числа окремо. Якщо середнє значення близьке до діагностичного порогового значення, варто продовжувати спостереження протягом усього тижня.

При домашніх вимірюваннях середнє значення 135/85 мм рт. ст. або вище вже може свідчити про гіпертонію, тому потребує медичного обстеження. Однак це значення не збігається з пороговим значенням, яке використовується у всіх ситуаціях вимірювання: у клініці зазвичай використовується порогове значення 140/90 мм рт. ст. Діагноз та визначення мети лікування завжди залежать від індивідуальних обставин.

Чи варто завжди вимірювати тиск на тій самій руці

Під час першого огляду варто вимірювати артеріальний тиск на обох руках. Може статися так, що на двох руках показники постійно відрізняються. Якщо різниця зберігається навіть після повторних вимірювань, лікар повинен звернути на це увагу, оскільки в деяких випадках це також може свідчити про судинну аномалію.

Наступні домашні перевірки зазвичай рекомендується проводити на руці, де були виміряні вищі значення. Якщо різниця між двома руками значна або нова, варто звернутися за медичною допомогою.

Також важливо зазначити, що деякі порушення серцевого ритму, особливо фібриляція передсердь, можуть ускладнювати роботу автоматичних тонометрів. У таких випадках пристрій може відображати неточні або коливаючі значення. Якщо дисплей регулярно попереджає про нерегулярний пульс, варто повідомити про це лікаря.

Несподівано виміряли дуже високе значення

Якщо ваш тонометр показує число, яке значно вище за звичайне, не варто одразу панікувати, але й ігнорувати результат також не слід. Спочатку перевірте, чи правильно він розташований, а потім повторіть вимірювання через кілька хвилин відпочинку.

Коли слід негайно звернутися до лікаря

Якщо ваш артеріальний тиск неодноразово досягає або перевищує 180 мм рт. ст. систолічний або 120 мм рт. ст. діастолічний, необхідне термінове медичне обстеження. Якщо це супроводжується болем у грудях, задишкою, погіршенням зору, сплутаністю свідомості, сильним головним болем, слабкістю з одного боку тіла або невиразною мовою, негайно зателефонуйте за номером 911. У разі виникнення таких симптомів не слід чекати на чергове вимірювання або на спонтанне зникнення симптомів.

Якщо надзвичайно високе значення зберігається навіть після повторних вимірювань, але немає тривожних симптомів, вам все одно слід негайно звернутися до лікаря. Не намагайтеся швидко знизити артеріальний тиск, приймаючи додаткові ліки самостійно.

Найважливіший урок: вимірювання артеріального тиску – це не просто натискання кнопок. Правильний пристрій, правильний розмір манжети, розслаблена поза та послідовний режим вимірювань разом дозволяють отримати справді достовірну картину кровообігу.

Нагадаємо, фахівці пояснили, що насправді буде з тиском, якщо пити каву вранці до води. Кава справді здатна тимчасово підвищувати артеріальний тиск. Крім того, кофеїн має помірний сечогінний ефект. Проте це не означає, що одна чашка напою обов’язково спричинить зневоднення або що склянка води перед кавою нейтралізує дію кофеїну.

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