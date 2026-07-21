Ці 7 продуктів краще не їсти перед сном: що може зіпсувати всю ніч

Сон / © Credits

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Те, що людина їсть або п’є ввечері, може безпосередньо впливати на якість сну. Деякі продукти стимулюють нервову систему, спричиняють різкі коливання рівня цукру в крові або створюють додаткове навантаження на травлення.

Про це розповідає Martha Stewart.

За рекомендаціями лікарів, останній повноцінний прийом їжі варто завершувати щонайменше за три години до сну. Це дає організму достатньо часу для перетравлення їжі та підготовки до відпочинку.

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Напої з кофеїном

Кава / © pexels.com

Кофеїн міститься в каві, деяких видах чаю та газованих напоях. Він може залишатися в організмі до шести годин, підтримуючи нервове збудження та блокуючи дію речовин, які сприяють засинанню.

Деякі люди чутливі навіть до невеликих доз кофеїну, тому їм варто обережно ставитися і до напоїв із позначкою «без кофеїну».

Темний шоколад

Темний шоколад. / © Pexels

Темний шоколад містить кофеїн і теобромін. Обидві речовини мають стимулювальну дію та можуть порушувати природний цикл сну і неспання.

Алкоголь

Вино / © Associated Press

Алкоголь спочатку може викликати розслаблення і сонливість, однак якість такого сну зазвичай погіршується.

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Він порушує фазу швидкого сну, через що людина може частіше прокидатися і не почуватися відпочилою вранці. Алкоголь також посилює сечовипускання, хропіння та може спричиняти яскраві або неприємні сни.

Жирна і важка їжа

Бургер. / © Associated Press

Бургери, картопля фрі, смажена курка та інші жирні страви можуть спричиняти печію, розлад травлення і неспокійний сон.

Якщо лягти спати одразу після важкої вечері, травна система продовжуватиме активно працювати замість того, щоб перейти в режим відпочинку.

Гострі страви

Гостра їжа / © фото: Bene Gusto

Гострі соуси та пряні страви можуть підвищувати температуру тіла, стимулювати нервову систему, спричиняти печію або кислотний рефлюкс.

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Усе це ускладнює засинання, а в деяких людей може посилювати симптоми, схожі на апное сну.

Солодощі та рафіновані вуглеводи

Солодощі. / © Associated Press

Цукерки, солодкі пластівці, білий хліб і макарони перед сном можуть спричинити різке підвищення, а потім падіння рівня цукру в крові.

Такі коливання здатні провокувати нічні пробудження, скорочувати фазу глибокого сну та погіршувати його загальну якість.

Сухофрукти

У помірній кількості сухофрукти можуть бути частиною збалансованого раціону. Однак вони містять багато цукру та клітковини.

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Якщо їсти їх безпосередньо перед сном, це може спричинити здуття живота, метеоризм і проблеми із засинанням.

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