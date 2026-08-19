Цукор у крові стрибає після їжі: які продукти можуть це згладити

Цукор у крові (ілюстративне фото) / © Freepik

Реклама

Рівень цукру в крові природно змінюється протягом дня, особливо після їжі. Повністю уникнути підвищення глюкози після прийому їжі неможливо та й не потрібно — це нормальний фізіологічний процес. Значно важливіше, наскільки швидко цукор підвищується та знижується після їжі.

Про це розповідає Egeszseg Kalauz.

Реклама

На це впливає не лише кількість солодкого. Велике значення має загальний склад раціону: поєднання вуглеводів із клітковиною, білком і корисними жирами допомагає уповільнити травлення та всмоктування глюкози.

Реклама

Вівсянка

Вівсянка. / © Фото з відкритих джерел

Вівсянка містить бета-глюкан — розчинну клітковину, яка уповільнює травлення та засвоєння поживних речовин. Завдяки цьому рівень цукру після їжі може підвищуватися поступовіше.

Водночас краще обирати звичайну вівсянку без доданого цукру, а не сильно оброблені каші швидкого приготування. Її можна поєднувати з натуральним йогуртом, горіхами чи насінням і невеликою порцією фруктів.

Бобові

Сочевиця. / © Freepik

Сочевиця, квасоля, нут і горох містять одночасно вуглеводи, багато клітковини та рослинний білок. Через це вони зазвичай засвоюються повільніше, ніж рафіновані джерела вуглеводів.

Овочі

Овочі. / © Associated Press

Броколі, цвітна капуста, перець, помідори, кабачки, огірки, баклажани та листова зелень містять відносно мало засвоюваних вуглеводів, але багато клітковини й мікроелементів.

Реклама

Овочі можуть займати значну частину тарілки, а доповнювати їх варто джерелом білка та помірною порцією вуглеводів.

Цільнозернові продукти

Хліб цільнозерновий. / © Freepik

Замість продуктів із білого борошна варто частіше обирати вівсянку, ячмінь, булгур, гречку або бурий рис. Вони містять більше клітковини та мають менш оброблену структуру.

Утім, навіть цільнозернові продукти містять вуглеводи, тому розмір порції також має значення.

Яйця та інші джерела білка

Яйця / © Фото з відкритих джерел

Яйця містять мало вуглеводів і багато білка, тому самі по собі не спричиняють такого різкого підвищення цукру, як продукти з великою кількістю швидких вуглеводів.

Реклама

Наприклад, сніданок із яєць, цільнозернового хліба та овочів має зовсім інший склад, ніж солодка випічка з підсолодженим напоєм. Альтернативою яйцям можуть бути риба, нежирне м’ясо, тофу або молочні продукти.

Натуральний йогурт і горіхи

Натуральний йогурт може бути хорошим джерелом білка, однак варто перевіряти етикетку: фруктові варіанти нерідко містять доданий цукор. Краще обирати натуральний або грецький йогурт без підсолоджувачів і додавати ягоди чи горіхи.

Горіхи та насіння також містять білок, клітковину й ненасичені жири, але через високу калорійність достатньо невеликої порції.

Фрукти не потрібно виключати

Фрукти містять природні цукри, але водночас забезпечують організм клітковиною, водою та вітамінами.

При цьому цілий апельсин і склянка апельсинового соку — не одне й те саме. Сік можна випити дуже швидко й отримати цукор одразу з кількох фруктів, втративши значну частину клітковини.

Риба та авокадо

Риба практично не містить вуглеводів, але є джерелом білка. Жирна морська риба — лосось, сардини та скумбрія — також містить омега-3 жирні кислоти.

Авокадо містить мало цукру, зате багато клітковини й мононенасичених жирів. Його можна додавати до цільнозернового тосту, яєць, салатів або овочів.

Важливе саме поєднання продуктів

Один і той самий продукт може по-різному впливати на рівень глюкози залежно від того, з чим його їсти.

Клітковина, білок і жири можуть уповільнювати спорожнення шлунка та всмоктування вуглеводів, зменшуючи різкий стрибок цукру після їжі. Тому до джерела вуглеводів варто додавати овочі, білок і за потреби корисні жири.

Також варто звертати увагу на напої: солодка газована вода, енергетики, підсолоджена кава, холодний чай і фруктові соки можуть містити багато швидкозасвоюваного цукру. Простішою альтернативою залишаються вода, несолодкий чай або кава без цукру.

Крім харчування, допомогти може й коротка прогулянка після їжі: під час руху м’язи використовують глюкозу, а регулярна фізична активність у довгостроковій перспективі може покращувати чутливість до інсуліну.

Водночас одного «чудодійного» продукту, який сам по собі нормалізує рівень цукру, не існує. Важливіший загальний раціон: більше клітковини, менше рафінованих вуглеводів і доданого цукру, достатня кількість білка та корисних жирів.

Нагадаємо, багато людей із підвищеним рівнем цукру або ті, хто ретельно стежить за своїм харчуванням, часто намагаються уникати бананів через їхній солодкий смак. Проте сучасні дієтологічні дослідження показують, що цей фрукт не є небезпечним, якщо знати правила його споживання та розуміти вплив на організм.

Новини партнерів