"Тихий вбивця": шість неочевидних ознак прихованого раку, що вражає молодих

Рак нирок усе частіше виявляють випадково у людей віком молодше 50 років

Експерти попереджають, що тисячі людей можуть помилково сприймати маловідомі симптоми раку нирок за поширені та менш небезпечні проблеми зі здоров’ям. До того ж темпи зростання захворюваності на рак нирок є одними з найвищих у світі, особливо серед людей до 50 років. Його часто називають «тихим убивцею», оскільки він рідко викликає тривожні симптоми доти, доки не перейде в невиліковну стадію.

Про це пише Daily Mail.

Симптоми, які не можна ігнорувати

Експерти давно попереджають, що коли з’являються характерні ознаки, як-от кров у сечі та сильний біль, рак часто встигає настільки сильно уразити організм, що для успішного лікування буває занадто пізно. Проте якщо виявити його на ранній стадії, три чверті пацієнтів виживають принаймні п’ять років. Якщо ж рак поширився, виживаність падає до 18%.

Гейзел Джексон, медсестра організації Kidney Cancer UK, закликає бути пильними щодо шести конкретних симптомів захворювання та «довіряти своїй інтуїції».

«Рак нирок часто називають „тихою хворобою“, тому що багато людей не помічають нічого поганого. Ось чому виявлення ранніх попереджувальних ознак є таким важливим», — розповіла вона Daily Mail.

Перший симптом, який часто ігнорують — повторювані інфекції сечовивідних шляхів. Хоча одинична інфекція зазвичай легко лікується, повторні випадки можуть сигналізувати про глибшу проблему.

Вони можуть відчуватися як печіння під час сечовипускання, постійне бажання сходити до вбиральні, каламутна сеча з сильним запахом, а іноді дискомфорт у спині або лихоманка. Повторювані інфекції можуть серйозно впливати на повсякденне життя, ускладнювати роботу, сон чи насолоду від повсякденних справ.

Тупий біль у боці, спині або трохи нижче ребер, який не проходить, і незрозуміла втома — така, що не покращується після відпочинку — також є ключовими симптомами.

Втрата ваги без зусиль, особливо якщо це відбувається швидко, є четвертим сигналом про можливий рак. Цей симптом, відомий у медицині як кахексія або синдром виснаження, спричиняє екстремальну втрату м’язів і жиру. Дослідження показують, що люди з раком на ранній стадії зазвичай не страждають на кахексію. Але до чотирьох із п’яти людей з запущеним раком розвивають певний ступінь кахексії. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що пухлина може забирати енергію від решти тіла, що призводить до загального виснаження і втрати ваги.

За словами Гейзел Джексон, ущільнення або набряк у боці чи животі та кров у сечі є останніми двома ключовими ознаками.

«З них кров у сечі часто є найбільшим „червоним прапорцем“. Вона може проявлятися по-різному — від темно-червоної або коричневої сечі до ледь помітного рожевого відтінку, крихітних цяток чи навіть крові лише наприкінці сечовипускання. Деякі люди вважають, що невелика крапля не варта занепокоєння, але, власне, будь-яка кров у сечі є аномальною і має бути перевірена негайно. Це може бути викликано чимось простим, як камінь у нирках чи інфекція, але також може бути ранньою ознакою раку нирок. Ніколи не ігноруйте це», — сказала вона.

Джексон додала, що ці симптоми можуть бути розпливчастими і не завжди з’являються разом. Тому життєво важливо, якщо ви помітили кров у сечі або вас турбує постійний біль чи повторні інфекції, зверніться до свого сімейного лікаря та наполягайте на обстеженні.

Зростання захворюваності та фактори ризику

Щорічно рак нирок діагностують у десятків тисяч людей у всьому світі, водночас тисячі з них помирають. Але ще більшу занепокоєність у фахівців викликає той факт, що різко зростає кількість випадків серед доволі молодих людей.

Страшна статистика свідчить, що ті, хто народився 1990 року, втричі частіше хворіють на рак нирок, ніж народжені в 1950-х роках. Цю жахливу тенденцію лікарі частково пояснюють «омолодженням» ожиріння та гіпертонії.

Звіт Kidney Cancer UK, опублікований раніше цього року, також показав, що майже всі випадки захворювання виявляються випадково. Це означає, що пацієнтам діагностують захворювання лише тоді, коли вони проходять обстеження через інші проблеми зі здоров’ям або у травмпункті. Лише кожен п’ятий пацієнт, опитаний благодійною організацією, заявив, що його стан був виявлений тому, що його направили на відповідні аналізи після звернення до лікаря.

Нагадаємо, лікарі виділили основні симптоми раку підшлункової залози. Цей вид раку важко діагностувати, тому що навіть під час огляду не завжди можна побачити пухлину.