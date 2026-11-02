«У 10 разів брудніша за сидіння унітазу»: вчені назвали найнебезпечнішу річ, якої ви торкаєтеся щодня

Мобільний телефон брудніший за сидіння унітазу / © pexels.com

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Дослідження показали, що найбрудніша річ, з якою люди стикаються щодня, – це їхній власний мобільний телефон. Як стверджують вчені, він навіть у 10 разів брудніший за сидіння унітазу.

Про це пише Popular Science.

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Часто найбруднішою річчю називають що завгодно, тільки не телефон. Якщо ви їздите на метро, то можете підозрювати, що найімовірнішим винуватцем є ручка сходів або стовп поїзда. Якщо ви йдете з дому до машини та до офісу, то кнопка ліфта або брелок, який вам доводиться діставати зі своєї сумки.

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«Це може здивувати людей, але найбрудніша річ, з якою вони стикаються щодня, – це їхній власний мобільний телефон. Люди носять їх із собою всюди, включаючи ванну кімнату. До них торкаються тисячі разів на день, і люди не чистять їх і не миють руки», – каже Кейтлін Манган, керівник лабораторії Gillson Sciences.

Інститут політики та інновацій охорони здоров'я Мічиганського університету припустив, що ваш мобільний телефон у 10 разів брудніший за сидіння унітазу.

Частота контактів сприяє цьому. Дослідження показує, що в середньому люди перевіряють свої телефони 47 разів на день. Як і ваш одяг, і взуття, ви носите свій улюблений телефон через різні середовища з різним рівнем чистоти. Насправді цей стовп у метро може бути чистішим за ваш iPhone.

«Це залежить від того, як часто прибираються ці приміщення. Наприклад, ручку дверей офісної будівлі зазвичай щодня торкається менше людей, але через це її можна не так часто чистити, і тому вона має високий ризик зараження мікробами. Тоді як стовп у метро, ​​який щодня чиститься та належним чином дезінфікується, матиме менше мікробів для передачі», — каже Манган.

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Відомо, що мобільні телефони містять шкірні бактерії, як стафілокок і стрептокок, а також фекальні бактерії, такі як кишкова паличка та ентерокок фекаліс. Ці бактерії можуть спричиняти шкірні інфекції, ангіну або шлунково-кишкові захворювання, що викликають нудоту, блювоту та діарею.

Ви можете допомогти собі, уникаючи використання телефону в туалеті, не кладучи його на поверхні, де можуть бути мікроби, і під час розмови не дозволяючи йому торкатися щоки чи рота.

Звичайно, також слід протирати телефон паперовими рушниками, спиртом і ватними тампонами, коли це можливо. Крім того, дотримуватися правила номер один щодо запобігання поширенню мікробів: часто та ретельно мити руки.

Крім того, з телефонами нерідко трапляються неприємні інциденти. Нагадаємо, на борту рейсу British Airways із Лондона до Лас-Вегаса спалахнув телефон під час польоту. Екіпаж звернувся до диспетчерів із запитом на екстрену допомогу після приземлення, щоб безпечно евакуювати пасажирів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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