У вашого тіла є «друге серце»: де воно і як працює

Серце / © unsplash.com

Реклама

Литкові м’язи іноді називають «другим серцем» організму, адже їхня роль у кровообігу справді дуже важлива.

Про це повідомляє Science Alert.

Реклама

Під час ходьби, бігу, підйому сходами або навіть простого підняття на носки м’язи гомілки скорочуються і стискають вени. Завдяки цьому кров легше рухається вгору — від ніг назад до серця, долаючи силу тяжіння.

Реклама

У венах є спеціальні клапани, які не дають крові стікати назад до стоп. Тому кожне скорочення литкових м’язів фактично допомагає просувати її вище.

Що відбувається, коли цей «насос» працює погано

Якщо м’язовий насос працює недостатньо ефективно, кров може застоюватися в ногах. Це здатне спричиняти набряки щиколоток, відчуття важкості, біль та проблеми з венами.

Дослідження також показали зв’язок між слабкою роботою литкового м’язового насоса та загальним станом здоров’я.

У дослідженні 2020 року вчені проаналізували дані 2728 пацієнтів. Через 10 років смертність серед людей із нормальною роботою литкового насоса становила близько 6%, тоді як серед тих, у кого його функція була порушена, — приблизно 18%.

Реклама

Більше дослідження клініки Майо, опубліковане 2024 року та проведене майже на 6000 пацієнтах, показало схожу тенденцію: що гірше литкові м’язи допомагали перекачувати кров, то вищим був ризик смерті.

Втім, учені наголошують: це не означає, що саме слабкі литкові м’язи безпосередньо скорочують життя. Їхня погана робота може бути ознакою малорухливості, втрати м’язової маси, захворювань суглобів, нервової системи чи загального погіршення здоров’я.

Як змусити «друге серце» працювати

Найпростіший спосіб — ходити. Кожен крок активує литкові м’язи та допомагає венозній крові повертатися до серця.

Так само працюють біг, підйом сходами та вправи з підняттям на носки.

Реклама

Людям, які багато часу проводять за столом, радять регулярно вставати та рухатися. Американська кардіологічна асоціація рекомендує хоча б раз на годину вставати й трохи ходити.

Якщо це неможливо, можна рухати стопами вгору-вниз або піднімати п’яти, залишаючи носки на підлозі.

Довге стояння на одному місці теж не надто допомагає: без скорочення м’язів вени стискаються недостатньо. Тому навіть кілька кроків або підйомів на носки можуть бути корисними.

Литкові м’язи можуть впливати й на рівень цукру

У невеликому дослідженні 2022 року вчені вивчали вправу, під час якої людина сидячи багаторазово піднімає та опускає п’яти, не відриваючи передню частину стопи від підлоги.

Такі тривалі скорочення камбалоподібного м’яза збільшували використання енергії та допомагали організму краще переробляти глюкозу й жири після їжі.

В іншому невеликому дослідженні за участю 10 людей із предіабетом така вправа під час двогодинного тесту знижувала підйом рівня цукру в крові приблизно на третину порівняно зі звичайним сидінням.

Втім, ці дослідження були невеликими, а кілька підйомів на носки не можуть замінити повноцінну фізичну активність.

Експерти також радять не ігнорувати постійні набряки, раптовий біль, почервоніння або підвищення температури в одній нозі — такі симптоми можуть свідчити про тромбоз і потребують медичного огляду.

Отже, литкові м’язи не є справжнім «другим серцем», однак кожне їхнє скорочення справді допомагає серцю підтримувати нормальний кровообіг.

Нагадаємо, наукові дослідження показали, що регулярне споживання кави помітно пов’язане з меншою кількістю жиру, більшою масою м’язів та змінами у рівні статевих гормонів.

Новини партнерів