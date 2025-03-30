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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровье
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Учені з'ясували, що екстраверти рідше вживають антидепресанти

Його автори проаналізували дані 277 тисяч мешканців невеликих угорських міст і співвіднесли рівень використання антидепресантів із особливостями їхніх соціальних зв’язків.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Учені з'ясували, що екстраверти рідше вживають антидепресанти

Екстраверти рідше вживають антидепресанти. / © Unsplash

Угорські дослідники виявили несподіваний зв’язок між психічним здоров’ям і географією соціальних контактів. Люди, чиї друзі та знайомі мешкають у різних куточках країни, значно рідше використовують антидепресанти. Особливо помітний цей ефект серед молоді.

Про це свідчить масштабне дослідження, опубліковане в журналі Science Advances.

Його автори проаналізували дані 277 тисяч мешканців невеликих угорських міст і співвіднесли рівень використання антидепресантів із особливостями їхніх соціальних зв’язків.

Ключовим виявився не просто розмір мережі, а її географічне розмаїття – тобто те, наскільки далеко один від одного живуть ваші друзі. Саме це, за словами авторів, може вказувати на вищий соціальний капітал – фактор, який, як раніше показували дослідження, суттєво знижує ризик депресій та тривожних станів.

Соціальний капітал, що передбачає довіру, взаєморозуміння та готовність до співпраці в межах громади, сприяє формуванню підтримувального середовища. Люди з розгалуженими контактами частіше почуваються включеними в суспільство, мають більше емоційної та практичної підтримки, а також легше звертаються по допомогу у складні моменти.

Для аналізу дослідники використовували загальнонаціональні дані про рецепти на антидепресанти в період з 2011 по 2015 роки. Вони зосередилися на містах з населенням від 5 до 20 тисяч людей. Показник використання антидепресантів був обраний як непрямий індикатор психічного стану.

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