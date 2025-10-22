Вчені дослідили, скільки потрібно гуляти на тиждень, щоб знизити ризик смерті на 26% — результат здивував

Ходьба

Реклама

Нове дослідження, опубліковане у Британському журналі спортивної медицини, кидає виклик усталеному правилу щоденного підрахунку кроків. Згідно з висновками вчених, для літніх жінок дві великі прогулянки на тиждень можуть бути кориснішими, ніж щоденні, але коротші. Результати показують, що лише дві 40-хвилинні прогулянки (близько 4000 кроків) можуть знизити ризик смерті від серцевих нападів та інсульту на понад чверть.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Кількість важливіша за частоту

Група фахівців з Бостонської жіночої лікарні імені Бригама відслідковувала щотижневу активність понад 13 000 жінок, середній вік яких становив 71 рік, протягом майже 11 років.

Реклама

Провідний автор дослідження, доктор Рікута Хамайя, заявила, що для здоров'я серця літніх жінок кількість кроків на тиждень важливіша за частоту.

"Не існує 'кращої' чи 'кращої' схеми кроків... 'групування' кроків — це життєздатний варіант для здоров'я", — зазначила вона.

Дослідження показало, що жінки, які проходили щонайменше 4000 кроків на день один чи два рази на тиждень, мали зниження ризику смерті на 26 відсотків порівняно з тими, хто цього не робив. Жодних додаткових значних переваг для здоров'я серця від більш частої або тривалої ходьби виявлено не було.

Навіть ходьба 4000 кроків тричі на тиждень знизила ризик смерті від будь-якої причини до 40 відсотків, хоча ризик смерті від серцево-судинних захворювань (ССЗ) залишився на рівні 27%.

Реклама

Альтернатива 10 000 крокам

Це дослідження підтверджує сучасні тенденції, які ставлять під сумнів необхідність дотримання мети у 10 000 кроків на день. Наприклад, минулого місяця австралійські дослідники виявили, що ходьба всього 7000 кроків на день дає практично таку ж користь, як і 10 000 кроків, знижуючи ризик передчасної смерті на 47 відсотків.

Вчені дійшли висновку, що лікарям слід рекомендувати жінкам похилого віку прагнути проходити 4000 кроків на день, навіть якщо це відбувається лише один або два рази на тиждень.

Примітка: дослідження було суто наглядовим і не робить висновків про причину та наслідок. Активність учасниць вимірювалася лише протягом одного тижня з 11-річного періоду спостереження.