Важка фізична праця може підвищувати ризик деменції: які професії в зоні небезпеки

Будівельники / © pixabay.com

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Фізично важка робота, яка передбачає піднімання вантажів, тривале стояння і значні навантаження, як-от будівництво й риштування, може бути пов’язана з підвищеним ризиком розвитку деменції. Водночас фізична активність у вільний час, навпаки, може мати захисний ефект.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Науковці з Університету Південної Каліфорнії проаналізували дані 74 досліджень за участю понад 4,2 мільйона людей віком від 45 до 93 років.

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Люди, які були фізично найактивнішими у вільний час — наприклад, бігали, плавали чи їздили на велосипеді, — мали на 24% нижчий ризик деменції порівняно з найменш активними.

Натомість висока фізична активність саме на роботі була пов’язана з підвищенням ризику приблизно на 20%.

Чому важка робота може діяти інакше

Дослідники наголошують, що причина, ймовірно, не в самому русі. Фізично важка робота часто передбачає монотонні навантаження, піднімання важких предметів, тривале перебування на ногах і недостатній час для відновлення.

Такі професії також можуть бути пов’язані зі стресом, шумом, забрудненням повітря, тривалими змінами та меншою кількістю часу для відпочинку.

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«Коли йдеться про захист мозку, контекст фізичної активності може мати таке ж значення, як і саме рухання», — зазначив співавтор дослідження професор Девід Райхлен.

Фізичні вправи у вільний час відрізняються тим, що людина зазвичай сама контролює їхню інтенсивність, може відпочивати та поєднувати спорт із соціальним спілкуванням.

Автори дослідження підкреслюють, що для профілактики деменції недостатньо просто закликати людей більше рухатися. Значення має не лише кількість фізичної активності, а й умови, в яких вона відбувається.

Раніше повідомлялося, що глюкозамін, який використовують для здоров’я суглобів, може бути пов’язаний з підвищеним ризиком прогресування деменції.

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