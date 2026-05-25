Вчені назвали простий спосіб приборкати агресію: ефект може здивувати

Людям, які помічають за собою надмірну дратівливість або агресивну поведінку, може допомогти звичайна харчова добавка. Дослідження показало, що омега-3 жирні кислоти, які часто приймають у вигляді капсул риб’ячого жиру, здатні помірно знижувати рівень агресії.

Про це йдеться в матеріалі Science Alert.

До такого висновку дійшли дослідники з Університету Пенсільванії. Вони проаналізували 29 рандомізованих контрольованих досліджень, у яких загалом взяли участь 3918 людей.

За результатами метааналізу, прийом омега-3 мав помірний, але помітний короткостроковий ефект: рівень агресії знижувався до 28% за різними показниками. Йшлося про людей різного віку, статі, стану здоров’я, а також різні дозування і тривалість прийому добавок.

Дослідження охоплювали період з 1996 до 2024 року, а середня тривалість випробувань становила 16 тижнів. У них брали участь як діти до 16 років, так і дорослі віком 50–60 років.

Вчені зафіксували зниження як реактивної агресії — тобто відповіді на провокацію, так і проактивної агресії, коли агресивна поведінка є заздалегідь спланованою.

Нейрокримінолог Адріан Рейн заявив, що настав час розглядати омега-3 як додатковий засіб для зниження агресії — у громадах, клініках і навіть системі кримінального правосуддя. Водночас він наголосив: це не “чарівна пігулка”, яка повністю вирішить проблему насильства, але такий підхід може допомогти.

На думку дослідників, ефект омега-3 може бути пов’язаний із тим, що ці жирні кислоти зменшують запалення та підтримують нормальну роботу важливих процесів у мозку. Саме харчування, як зазначають вчені, може впливати на хімічний баланс мозку і, відповідно, на поведінку людини.

Автори роботи підкреслюють, що потрібні масштабніші й довші дослідження, аби краще підтвердити цей зв’язок. Водночас уже зараз вони вважають, що омега-3 можна розглядати як додатковий засіб поряд з іншими методами — наприклад, психотерапією або медикаментозним лікуванням.

Окремо дослідники радять батькам агресивних дітей звернути увагу не лише на основне лікування, а й на раціон. За словами Рейна, додаткова порція риби один-два рази на тиждень також може мати позитивний ефект.

Омега-3 давно пов’язують із користю для серця, мозку та нервової системи. Деякі дослідження також вказували на потенційний зв’язок цих жирних кислот із профілактикою психічних розладів, зокрема шизофренії. Тепер науковці припускають, що вони можуть мати значення і для контролю агресивної поведінки.

Зазначимо, що омега-3 давно вважається однією з найпопулярніших добавок для підтримки серця, судин та мозку. Багато людей приймають її без призначення лікаря, вважаючи абсолютно безпечною. Проте науковці попереджають: безконтрольне вживання омега-3 може не лише не принести користі, а й серйозно нашкодити організму. Особливо це стосується людей із певними хронічними захворюваннями та тих, хто перевищує рекомендовані дози.

