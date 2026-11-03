Вчені знайшли ягоду, яка може допомогти проти депресії: її їдять мільйони людей

Чорниця / © pexels.com

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Щоденне вживання чорниці може бути пов'язане з покращенням настрою та зменшенням симптомів депресії у літніх людей. Американські науковці виявили зміни в кишковій мікрофлорі, які можуть пояснювати зв'язок між харчуванням і психічним здоров'ям.

Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження вчених Гарвардської медичної школи, опубліковане в журналі Journal of Nutrition, Health and Aging.

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Як чорниця впливає на симптоми депресії

У дослідженні взяли участь 18 людей віком від 65 років, які вели малорухливий спосіб життя та мали легкі симптоми депресії.

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Протягом трьох місяців одна група щодня отримувала 48 грамів сублімованого порошку чорниці — приблизно дві чашки свіжих ягід. Інша вживала плацебо.

Після експерименту симптоми депресії зменшилися в обох групах. Однак серед тих, хто вживав чорницю, покращення були більш вираженими та стійкими. Водночас різниця між групами не досягла статистичної значущості.

«Наша мета полягала в тому, щоб попередньо визначити вплив споживання чорниці на мікробіом кишківника, метаболіти та симптоми депресії», — пояснила молекулярна дієтологиня Гарвардської медичної школи Кортні Міллар.

Що відбувається в організмі після вживання ягоди

Науковці також зафіксували зміни в кишковій мікрофлорі учасників. Зокрема, змінилася кількість генів шести типів бактеріальних ферментів, п'ять із яких стали численнішими.

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Серед них — фермент, пов'язаний з утворенням гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), нейромедіатора, який бере участь у роботі нервової системи та раніше досліджувався у зв'язку з депресією.

Дослідники припускають, що на ці процеси можуть впливати клітковина та антоціани — природні пігменти, які надають чорниці синього кольору.

Водночас вчені закликають не робити передчасних висновків. У дослідженні брали участь лише 18 людей, переважно жінок, які мали легкі депресивні симптоми, а не діагностовану депресію.

Крім того, покращення спостерігалися і в групі плацебо. Тому науковці планують масштабніші дослідження, щоб з'ясувати, чи справді чорниця може позитивно впливати на психічне здоров'я.

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Поки що її не можна вважати доведеним засобом лікування депресії, хоча результати відкривають перспективи для подальших досліджень.

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