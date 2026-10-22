Велика афера зі сном: вчені викрили головну брехню про осіннє переведення годинників

В Україні переводять годинники на 1 годину назад / © pixabay.com

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На світанку 25 жовтня знову будуть переводити годинники назад, тому теоретично буде можливість спати на цілу годину довше. Однак вчені довели, що ми використовуємо в середньому лише 33–38 хвилин із цих додаткових 60 хвилин.

Про це пише EgészségKalauz.

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В останню неділю жовтня, о 4:00 ранку, ми переведемо годинники на 1 годину назад. Хоча цього разу ми не втрачаємо годину, а отримуємо додаткову, наш організм далеко не завжди легко сприймає таку зміну.

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Це доводять результати дослідження, в якому проаналізовано дані про сон 11 780 осіб. Згідно з результатами, у день осіннього переведення годинника учасники спали в середньому лише на 33–38 хвилин більше, ніж у попередні неділі. А весняний перехід призвів до скорочення сну на 61–65 хвилин.

Річ у функціонуванні нашого внутрішнього біологічного годинника. Ритм сну та неспання регулюється не настінним годинником, а циркадною системою організму, яка насамперед налаштована на природне освітлення. Навіть якщо годинник показує час на годину раніше, наш організм все ще може функціонувати відповідно до свого звичайного ритму. Ось чому ми можемо засинати раніше або прокидатися раніше, ніж зазвичай, після зміни.

Хто найкраще впорається зі зміною

Переведення годинника може бути особливо неприємним для людей похилого віку, сімей з маленькими дітьми, працівників, що працюють позмінно, та тих, хто вже має проблеми зі сном. Зміна звичного розпорядку дня може спричинити тимчасову втому, раннє пробудження або труднощі із засинанням.

За словами експертів зі сну SomnoCenter, регулярний час відходу до сну та пробудження, природне світло вранці та зменшення яскравого світла ввечері можуть допомогти в адаптації. Однак якщо проблеми зі сном не зникають або якщо також виникає гучне хропіння, нічне апное та денна сонливість, варто дослідити сон.

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Водночас спокійний сон залежить не лише від кількості годин, проведених у ліжку. Так само важливим є регулярний ритм сну та правильне функціонування нашого біологічного годинника – це не можна змінити, просто перевівши годинник.

Чому ми переводимо годинники навесні та восени

Початковою метою переведення годинників було краще використання природного денного світла та зменшення потреби в штучному освітленні. Влітку темніє пізніше ввечері, тоді як зимовий час більше відповідає стандартному часу географічного розташування. Однак ступінь економії енергії є суперечливим через зміни в сучасному способі життя та використанні електроенергії.

Навесні ми переводимо годинники на годину вперед, тому ввечері темніє пізніше. Восени ми повертаємося до стандартного часу, тому вранці світає раніше, але темрява настає раніше ввечері. Фактична тривалість дня не змінюється, змінюється лише співвідношення між офіційним часом та рухом сонця.

Як зміна часу впливає на організм

Внутрішній біологічний годинник організму регулює, зокрема, чергування сну та неспання, вироблення гормонів та добовий ритм температури тіла. Зсув часу на одну годину може тимчасово порушити цей ритм. Адаптація у кожного різна: деякі люди ледве помічають зміну, тоді як інші можуть відчувати втому, сонливість, дратівливість або труднощі з концентрацією уваги.

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Перехід годинника може бути особливо важким для тих, хто має нерегулярний режим сну, працює позмінно або чутливий до змін у своєму розпорядку дня. Дітям, літнім людям та людям з хронічними проблемами зі сном також може знадобитися поступова адаптація.

Індивідуальні реакції відрізняються, тому симптоми відчуватимуться не у всіх. Дослідження, які вивчають зв'язок між зміною годинника та певними подіями зі здоров'ям, також були суперечливими.

Деякі прості звички можуть допомогти вашому організму легше адаптуватися до нового часового поясу:

Проводьте час при природному світлі. Вуличне світло вранці може допомогти налаштувати ваш внутрішній біологічний годинник.

Уникайте вживання кофеїну пізно вночі. Кава, енергетичні напої та міцний чай можуть ускладнити засинання, особливо вдень та ввечері.

Обмежте час, проведений перед екраном, ввечері. Перед сном варто обрати спокійніше заняття.

Регулярно займайтеся спортом. Фізичні вправи можуть сприяти спокійному сну, але інтенсивні фізичні вправи безпосередньо перед сном можуть порушити його.

Перед осінньою зміною годинника особливої ​​підготовки не потрібно. Однак якщо хтось чутливий до змін часу, він може почати поступово коригувати час сну та пробудження за кілька днів.

Чи може це спричинити проблеми зі здоров’ям

Деякі обсерваційні дослідження виявили зв'язок між весняною зміною часу та частотою певних серцево-судинних подій. Однак ці дослідження чітко не вказують на те, що сама зміна годинника спричиняє проблеми. Сон, стрес, спосіб життя та інші фактори також можуть впливати на результати.

Люди із серцевими захворюваннями або високим кров'яним тиском повинні продовжувати дотримуватися свого плану лікування. Не змінюйте дозування або час прийому ліків через зміну годинника; якщо ви не впевнені щодо часу лікування, зверніться за порадою до лікаря або фармацевта.

Зміни сну та циркадного ритму можуть тимчасово впливати на щоденні зміни артеріального тиску. Однак це не означає, що у всіх спостерігатиметься підвищення артеріального тиску через зміну часу. Люди з високим артеріальним тиском повинні перевіряти свої показники та дотримуватися призначеного лікування.

Якщо ви неодноразово бачите незвичайні показники артеріального тиску або розвиваєте нові симптоми, зверніться до лікаря. Якщо ви відчуваєте біль у грудях, задишку, непритомність або симптоми, що свідчать про інсульт, потрібна термінова медична допомога.

Легка втома або сонливість зазвичай минає протягом кількох днів. Однак якщо порушення сну зберігається, значно погіршує денну працездатність або супроводжується серйозним настроєм чи іншими симптомами, варто звернутися до лікаря.

Причиною постійних проблем зі сном може бути не лише зміна розкладу, але й апное сну, тривога, депресія, вплив ліків або інші проблеми зі здоров'ям.

Чи скасують переведення годинника

В Україні досі не скасували перехід на зимовий і літній час. Ця тема вже кілька років залишається дискусійною. У липні 2024 року Верховна Рада України навіть підтримала законопроєкт №4201, згідно з яким мало припинитися переведення годинників. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому. Однак закон так і не набув чинності. Українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік.

У Євросоюзі теж досі діє система весняного та осіннього переходу на інший час. Європейська комісія запропонувала скасувати сезонний перехід на інший час у 2018 році, але остаточного рішення щодо цього ще не прийняли.

Тому у більшості країн Європи також переводять годинники. Зокрема, це стосується Польщі, Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини та Румунії. Водночас у Європі є країни, де годинники не переводять сезонно.

Наступне переведення годинника відбудеться 28 березня 2027 року. Тоді годинники доведеться перевести на 1 годину вперед о 3:00 ночі, коли почнеться літній час, і цього дня ми спатимемо на годину менше.

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