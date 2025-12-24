Від 1 січня в Україні стартує важлива вакцинація: кого щепитимуть безкоштовно

В Україні стартує обов’язкова вакцинація дівчат-підлітків / © Associated Press

Довгоочікувана вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) вже на складі Медичних закупівель України (МЗУ). До кінця грудня препарати розвезуть до лікарень всіх областей, щоб одразу після Нового року розпочати кампанію імунізації. Щеплення є обов’язковим для дівчат віком 12-13 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Кого і коли будуть вакцинувати

Згідно з оновленим Національним календарем щеплень, вакцинація стартує від 1 січня 2026 року.

Цільова група — дівчата віком 12–13 років. Для них щеплення буде безоплатним та обов’язковим.

Яка вакцина приїхала

МЗУ закупили американську вакцину «Гардасил» (виробник Merck Sharp & Dohme). Це сучасний дев’ятивалентний препарат, який захищає від 9 типів вірусу папіломи, зокрема найбільш небезпечних онкогенних типів (16 та 18).

«Першу партію буде розвезено в регіони до кінця грудня… Постачання решти обсягів заплановано влітку 2026 року», — зазначили у відомстві.

Державі вдалося закупити цей дороговартісний препарат за спеціальною зниженою ціною завдяки безпосереднім договорам із виробником.

Чому це життєво важливо

Вірус папіломи людини (ВПЛ) передається здебільшого статевим шляхом і є головною причиною раку шийки матки (до 70% випадків).

Статистика в Україні невтішна:

Щороку реєструють близько 3000 випадків раку шийки матки.

Смертність від цієї хвороби в нас у 2,5 раза вища, ніж у країнах ЄС.

Вакцинація у підлітковому віці (до початку статевого життя) формує імунітет, який захищає жінку від інфікування та розвитку раку в майбутньому. Подібні програми імунізації вже діють у 149 країнах світу.

Нагадаємо, від 1 січня в Україні оновлюється Національний календар щеплень — і це важливі зміни для тисяч українських родин. Зміни запроваджуються на основі сучасних наукових даних та досвіду інших країн.