Вісім чашок цих напоїв щодня знижують ризик ранньої смерті: про що йдеться

Щоденне вживання семи-восьми чашок збалансованого поєднання чаю, кави та води може знизити ризик передчасної смерті.

Це головний висновок новаторського дослідження, опублікованого в Британському журналі харчування.

Вчені, які проаналізували дані майже 183 тисяч дорослих британців, встановили, що такий обсяг рідини забезпечує найкращий захист від смерті від усіх причин, включаючи серцево-судинні хвороби та деякі види раку.

Дослідники наголошують: важлива не лише загальна кількість рідини, а й пропорція напоїв. Найбільш корисним виявилося щоденне поєднання кави та чаю у співвідношенні 2:3. Ця точна суміш значно знижувала ймовірність смерті від усіх причин, раку, серцево-судинних та дихальних захворювань.

Дослідження також містить важливе попередження: хоча збалансоване споживання в межах 7-8 чашок є корисним, перевищення цієї норми може мати зворотний ефект. Зокрема, якщо людина випиває дев’ять і більше напоїв на день, заміна води на каву може збільшити ризик смерті від серцевих захворювань.

Експерти радять спочатку забезпечити належну гідратацію (7-8 напоїв), а вже потім замінювати частину простої води на оптимальну суміш кави та чаю.

