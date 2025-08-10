Вода перед сном: чому це прихована загроза для вашого сну та здоров’я

Питна вода / © pixabay.com

Лікар Хуліо Масет порадив не відкладати пиття води навіть перед сном. Він наголосив, що підтримка водного балансу важлива для правильного функціонування організму.

Про це пише Daily Express.

Масет пояснив, що вживання води перед сном допомагає уникнути зневоднення, яке може спричиняти головний біль і втому. Він також нагадав про роль гормону вазопресину, який вночі знижує кількість сечі, що підтримує водний баланс під час сну.

Водночас лікар попередив, що пиття великої кількості води безпосередньо перед сном може порушити відпочинок через часті пробудження для походів у туалет. Він рекомендує пити воду рівномірно протягом дня, щоб уникнути зайвого навантаження на нічний сон.

Чи безпечно пити воду з-під крана у ванній?

Компанія Victorian Plumbing радить уникати пиття води з крана у ванній кімнаті, навіть якщо технічно вона є питною.

Фахівці пояснюють, що хоча водопостачання у будинках Великої Британії безпечне, якість води може змінюватися залежно від матеріалів труб. Зокрема, у деяких будинках досі використовуються старі свинцеві труби, які можуть бути шкідливими.

Тому краще вживати воду з кухонного крана або бутильовану воду, а не пити воду безпосередньо з крана у ванній кімнаті.