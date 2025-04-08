Які вправи спалюють більше калорій, ніж навіть 30-хвилинний біг

Ефективні вправи

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Багато хто вважає біг найкращим способом спалити зайві калорії. Однак існує комплекс інтенсивних вправ, які виконуються стоячи і можуть бути не менш, а навіть більш ефективними без необхідності долати кілометри. Ці вправи задіюють все тіло, поєднуючи силові та кардіоелементи, що допомагає розігнати обмін речовин і підтримувати його активним протягом тривалого часу після тренування.

Чому ж вправи стоячи так ефективно спалюють калорії?

Річ у тому, що вони одночасно залучають багато м’язових груп, що значно підвищує частоту серцевих скорочень та енерговитрати. На відміну від бігу, який зосереджений переважно на нижній частині тіла, ці вправи активують усе тіло.

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Крім того, поєднання силових та кардіоелементів забезпечує інтенсивне спалювання калорій за короткий час.

Ще один важливий фактор — так званий «ефект післязгоряння» (EPOC), коли ваше тіло продовжує спалювати калорії навіть після закінчення тренування через підвищене споживання кисню.

Для цього тренування вам знадобиться лише набір гантелей та гиря. Виконуйте кожну вправу протягом 20 секунд, після чого відпочивайте 40 секунд. Зробіть від 3 до 5 таких підходів. Головне — контролювати рухи та зберігати інтенсивність протягом усього тренування.

Комплекс тренування стоячи для спалювання калорій

Піднімання гантелей

Станьте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі на рівні плечей долонями всередину. Злегка зігніть коліна. Різко випряміть ноги, одночасно виштовхуючи одну гантель над головою. Контрольовано опустіть гантель і повторіть рух іншою рукою. Продовжуйте чергувати руки.

Вправа 1 // фото: eatthis.com

Високе піднімання колін

Станьте прямо, ноги на ширині стегон, руки зігніть у ліктях під прямим кутом. Піднімайте одне коліно якомога вище до грудей, одночасно рухаючи вперед протилежну руку. Швидко міняйте ноги, продовжуючи чергувати піднімання колін, зберігаючи правильну поставу та швидкий темп.

Вправа 2 //фото: eatthis.com

Махи з гирями

Станьте, розставивши ноги трохи ширше плечей, тримаючи гирю обома руками перед собою. Нахиліться, опускаючи гирю між ногами, зберігаючи спину прямою та напруженою. Потім різко випряміть стегна, залучаючи сідниці та задню поверхню стегон, щоб підняти гирю до рівня грудей. Контрольовано опустіть гирю назад.

Вправа 3 // фото: eatthis.com

Маршування з гирею

Тримайте гантелі або гирі перед собою на рівні плечей, лікті дивляться вперед. Станьте прямо, ноги на ширині стегон, напружте корпус. Підніміть одне коліно до талії, утримуючи корпус вертикально. Контрольовано опустіть ногу і одразу ж підніміть інше коліно. Продовжуйте чергувати ноги, зберігаючи міцну передню стійку.

Вправа 4 // фото: eatthis.com

Стрибки з присідання

Станьте, розставивши ноги на ширині плечей, носки трохи розведені. Опустіться в присідання, відводячи стегна назад і згинаючи коліна до паралелі з підлогою. Потім різко відштовхніться п’ятами і вистрибніть вгору якомога вище, одночасно розмахуючи руками для імпульсу. М’яко приземліться на злегка зігнуті коліна і одразу ж переходьте до наступного присідання.

Вправа 5 // фото: eatthis.com

Поворот з гантелями стоячи

Тримайте гантель обома руками біля одного стегна, руки прямі. Підніміть гантель по діагоналі через тіло до протилежного плеча. Утримуйте нижню частину тіла стабільною, використовуючи силу корпусу та верхньої частини тіла для руху. Повільно поверніть гантель у вихідне положення та повторіть. Зробіть усі повторення на один бік, а потім перейдіть на інший.

Вправа 6 // фото: eatthis.com