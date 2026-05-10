Засіб за 100 гривень став хітом: як гаджет допомагає худнути вдома

Новий засіб для схуднення / © Unsplash

Люди, які хочуть схуднути, почали звертати більшу увагу на спеціальні фітнес-товари, що можна використовувати вдома. Популярності набрав засіб за 100 гривень, який допомагає схуднути. Йдеться про гаджет від Kmart Australia.

Про це розповідає Daily Mail.

Новий засіб для схуднення: користувачі «підсіли» на фітнес-пояс

Новий засіб для схуднення стрімко шириться у Мережі. Користувачі виявили, що він робить домашні тренування комфортними та ефективними. Йдеться про спеціальний пояс для стегон та сідниць.

Пояс використовують для підйому стегон. Він полегшує підйом стегон з обтяжувачами та балансує вагу гантелей на стегнах. Спеціальний ремінь потрібно застібнути навколо стегон. Потім він фіксує обтяжувачі з двох боків. Пояс допомагає пропрацьовувати сідничні м’язи.

«Замість того, щоб тримати гантелі, ви можете просто додати обважнювачі з обох боків та закріпити пояс посередині», — діляться користувачі.

Такий пристрій може зробити домашні тренування значно комфортнішими.

Останнім часом вправи на збільшення сідничних м’язів стали популярними серед тих, хто займається спортом удома чи відвідує спортзал. Каталізаторами стали фітнес-культура та соціальні мережі. Люди виконують підйоми стегон вгору з опором, під час яких верхня частина спини спирається на лаву або підвищення.

Хоча ця вправа часто асоціюється з естетичними цілями та збільшенням сідничних м’язів, експерти з фітнесу стверджують, що підйоми тазу також можуть допомогти покращити поставу, стабільність нижньої частини тіла та загальну силу.

Популярність доступних домашніх фітнес-гаджетів зростає, адже абонементи до спортзалів поступово дорожчають, а робочі графіки людей не завжди дозволяють відвідувати спортзал.

Тренд на спеціальні пояси для фітнесу поширився з Австралії. Австралійці почали шукати способи, як займатися вдома з комфортом та витрачати менше коштів на спортзал. Компактні фітнес-пристрої, які можна використовувати у спальні, гаражі чи навіть вітальні, стали популярними серед тих, у кого немає власного житла, а спортом займатися хочеться.

Вірусні тренди у фітнесі, культура «дівчат зі спортзалу» та лайфхаки для домашніх тренувань підживлюють попит на доступні продукти. Усі вони обіцяють зробити тренування дешевими, легкими та приємними без спеціальних тренажерів.

Проте експерти наголошують, що жоден гаджет сам по собі не гарантує схуднення чи довгострокового покращення здоров’я. Фізіолог Дрю Харрісберг попереджає: стійкі результати у схудненні та спорті залежать від поєднання руху, харчування та послідовності, а не від швидких рішень чи «вірусних» трендів.

Чимало людей приділяють увагу споживанню білка та підрахунку калорій, однак ігнорують справді важливе — якість їжі та споживання клітковини.

«Те, що ви можете схуднути, харчуючись бургерами та протеїновими коктейлями, не означає, що це корисно в довгостроковій перспективі», — каже лікар.

Зростання популярності недорогих фітнес-аксесуарів, таких як цей пояс, показує зростання попиту на «мікрофітнес» — невеликі, недорогі інструменти, які спрощують тренування і роблять їх більш досяжними вдома.

Звісно, пояс для тренувань за 100 гривень не зробить вас стрункими за одну ніч, однак користувачі пишуть, що він робить складні вправи менш незручними. Для багатьох цього вже достатньо, щоб додати його до кошика.

Нагадаємо, що думка про шкоду запивання їжі під час схуднення, що нібито є шкідливим, — поширений міф: вода не здатна критично розбавити шлунковий сік, оскільки організм самостійно регулює рівень кислотності.

Навпаки, склянка води до або під час трапези допомагає швидше заповнити шлунок, що дозволяє раніше відчути ситість і суттєво зменшити об’єм порцій без зайвих калорій.

Однак фахівці радять зважати на певні нюанси. Не варто вживати занадто холодну воду, оскільки вона прискорює проходження їжі крізь шлунок, через що відчуття голоду повертається швидше.

Також слід проявляти обережність людям із діагностованим гастритом зі зниженою кислотністю, для яких надлишок рідини може стати індивідуальним протипоказанням.

