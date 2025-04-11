Здоров’я очей під загрозою: сім продуктів, які можуть призвести до значного погіршення зору

Продукти, які погіршують зір

Реклама

Збалансований раціон, багатий на поживні речовини, є ключем до збереження гострого зору і може допомогти сповільнити негативний вплив часу, ультрафіолетового випромінювання та тривалого користування ґаджетами на наші очі. Натомість нездорове харчування з надлишком оброблених жирів і цукрів не забезпечує необхідної підтримки для здоров’я очей і може навіть прискорити вікові зміни та призвести до втрати зору.

На жаль, з віком функція зору може погіршуватися, зокрема через розвиток вікової дегенерації жовтої плями — однієї з основних причин втрати зору у людей старше 50 років у розвинених країнах.

Вікова дегенерація жовтої плями — це прогресувальне захворювання очей, яке уражає макулу — центральну частину сітківки, відповідальну за чіткий центральний зір, необхідний для читання, керування автомобілем і розпізнавання облич. ВМД (вікова макулодегенерація) може призвести до значної втрати центрального зору, хоча повна сліпота настає рідко.

Реклама

Проте, як підкреслюють фахівці, правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров’я очей і зниженні ризику розвитку серйозних захворювань.

Які продукти негативно впливають на зір

Дієтологи наголошують, що певні харчові звички можуть як захищати наш зір, так і, навпаки, підвищувати ризик його погіршення. Дослідження, проведене в Массачусетській очній і вушній клініці (Massachusetts Eye and Ear Infirmary), виявило, що надмірне споживання продуктів, багатих на певні типи жирів, може сприяти прогресуванню вікової дегенерації жовтої плями. В дослідженні взяли участь 349 осіб віком від 55 до 80 років з прогресувальними стадіями вікової дегенерації жовтої плями.

Згідно з дослідженням, особливу увагу треба приділяти споживанню рослинних мононенасичених і поліненасичених жирів, а також лінолевої кислоти, які у великих кількостях містяться в деяких популярних продуктах. Результати показали, що високий рівень споживання саме цих жирів, які часто піддаються інтенсивній обробці, може мати негативний вплив на здоров’я очей.

Ось сім продуктів, споживання яких варто обмежити для збереження зору:

Маргарин. Цей штучний замінник вершкового масла часто містить трансжири та велику кількість оброблених рослинних олій, що може негативно впливати на загальний стан здоров’я, включно зі здоров’ям очей. Шоколад (особливо молочний і з високим вмістом цукру). Окрім високого вмісту цукру, деякі види шоколаду можуть містити значну кількість насичених та оброблених жирів. Торти й тістечка. Ці кондитерські вироби зазвичай багаті на цукор, насичені жири і трансжири, що не приносить користі для здоров’я очей та організму загалом. Печиво (особливо промислового виробництва). Багато видів печива містять значну кількість оброблених жирів, цукру та штучних добавок. Арахісове масло (деякі промислові види). Деякі комерційні марки арахісового масла можуть містити додані гідрогенізовані олії (трансжири) та велику кількість цукру. Натомість натуральне арахісове масло без доданих інгредієнтів може бути корисним у помірних кількостях. Картопляні чипси. Цей популярний снек зазвичай містить багато насичених жирів і трансжирів, солі та штучних добавок, що робить його шкідливим для здоров’я загалом. Картопля фрі. Смажена у великій кількості олії картопля є джерелом насичених жирів і трансжирів, а також має високий глікемічний індекс.

Серед інших факторів розвитку вікової макулодегенерації, крім неправильного харчування, фахівці називають куріння, високий кров’яний тиск, сімейний анамнез.

На щастя, існують продукти, які можуть допомогти підтримати здоров’я очей та знизити ризик розвитку ВМД.

Продукти для здоров’я очей, які варто додати до раціону

Серед таких продуктів лікарі насамперед називають рибу (особливо жирні сорти, як-от лосось, скумбрія, оселедець). Багата на омега-3 жирні кислоти (ДГК та ЕПК) риба є важливою для здоров’я сітківки. Веганською альтернативою можуть бути добавки омега-3 на основі водоростей.

Яйця (особливо жовтки) містять цінні поживні речовини для очей, як-от лютеїн, зеаксантин, вітамін А та цинк. Лютеїн і зеаксантин є потужними антиоксидантами, які накопичуються в макулі та захищають її від пошкодження синім світлом і окислювального стресу, знижуючи ризик ВМД та катаракти. Вітамін А необхідний для здоров’я рогівки цинк відіграє важливу роль у підтримці нічного зору та загальної функції сітківки.

Включення до раціону різноманітних фруктів та овочів, особливо темно-зелених листових (шпинат, капуста кале) та яскраво-оранжевих (морква, солодка картопля), також сприяє здоров’ю очей завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів.