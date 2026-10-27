Зменшить наліт та захистить від карієсу: вчені виявили несподівану користь популярного соку

Журавлина стримує утворення зубного нальоту / © Freepik

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Дослідження показують, що за допомогою журавлини можна запобігти інфекціям сечовивідних шляхів. Також з’ясували, що журавлинний сік стримує утворення зубного нальоту.

Про це пише ScienceAlert.

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Ті ж сполуки, які роблять журавлину ефективною проти ІСШ, можуть запропонувати переваги для зовсім іншого аспекту здоров'я людини – гігієни порожнини рота. Дослідники виявили, що вживання журавлинного соку пригнічує ріст зубного нальоту, що може декого здивувати.

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«Більшість людей вважають журавлинний сік дуже кислим, дуже солодким, і тому він не може робити позитивного внеску в здоров'я порожнини рота», – каже дитячий стоматолог Крістін Ву з Університету Іллінойсу в Чикаго.

Натомість дослідження виявило протилежне. Журавлина містить сполуки, що називаються проантоціанідинами (PAC), які можуть пригнічувати бактеріальні інфекції.

У випадку інфекцій сечовивідних шляхів проантоціанідини в журавлинному соці можуть ускладнити прикріплення Escherichia coli до клітин, що вистилають сечовий міхур.

Але з'являються докази того, що проантоціанідини також можуть допомогти захистити ротову порожнину, пригнічуючи бактерії Streptococcus mutans, які накопичуються в біоплівці зубного нальоту, виробляючи кислоти, що можуть сприяти карієсу.

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Журавлина — це надзвичайно корисна ягода / © Pexels

Щоб дослідити, чи можуть проантоціанідини, присутні в комерційно доступному журавлинному соку, мати захисний ефект, провели невелике дослідження за участю восьми дорослих та 14 дітей.

Учасники тестували три окремі напої в різні дні: чистий журавлинний сік, підсолоджений журавлинний напій, що містить 27% журавлинного соку, та воду, яка слугувала контролем.

На кожному етапі тесту учасники утримувалися від гігієни порожнини рота протягом 24 годин, перш ніж з одного боку рота було зроблено мазок на наявність зубного нальоту.

Після першого мазка учасники брали свій тестовий напій і полоскали ним рот, перш ніж ковтнути. Через тридцять хвилин дослідники брали мазок нальоту з іншого боку рота учасників.

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Коли команда згодом порівняла базові мазки, взяті після експерименту з вживанням алкоголю, результати показали, що вживання чистого журавлинного соку призвело до зменшення росту бактерій на 44%, а у дітей-учасників – на 33% порівняно з базовими мазками.

«Більше зниження, що спостерігається у дорослих, може відображати вікові відмінності у складі зубного нальоту, що призводить до змінної чутливості до антимікробних сполук, отриманих з журавлини», – пояснюють дослідники.

Зазначається, що недавні дослідження продемонстрували чіткі вікові відмінності у складі, різноманітності та чисельності мікробіома ротової порожнини. Причому різні мікробні групи сприяють процесу карієсу у дорослих порівняно з дітьми.

Відновлення росту бактерій зубного нальоту після впливу підсолодженого напою з 27-відсотковим журавлинним соком було чисельно меншим, ніж у тих, хто попередньо піддавався впливу бактерій зубного нальоту, але різниця не була статистично значущою.

Окрім стримування росту бактерій, чистий журавлинний сік також призвів до значного зниження вироблення кислоти зубного нальоту у учасників, потенційно обмежуючи шкоду, яку ці кислоти можуть завдати зубній емалі.

Хоча дослідники спеціально не перевіряли це, вони припускають, що чистий журавлинний сік перевершив підсолоджений журавлинний напій завдяки вищому вмісту проантоціанідинів. Хоча для підтвердження цього потрібні подальші дослідження.

Які існують ризики

Варто зауважити, що це було лише дуже невелике дослідження. Дослідники не вимірювали, чи захищало споживання журавлинного соку учасників від карієсу з часом, оскільки вони вимірювали лише активність зубного нальоту та рівень кислоти на момент експерименту.

Ще одне питання полягає в тому, чи може висока кислотність самого соку пошкодити зуби. Хоча дослідники зазначають, що наявні дані про ерозію зубів, спричинену кислими напоями, суперечливі. Є дослідження, які свідчать про те, що вживання журавлинного соку може зменшити ерозію дентину.

Відомо, що активність зубного нальоту та вироблення кислоти є двома головними винуватцями карієсу, результати пропонують попередні докази того, що журавлина може бути «функціональним продуктом харчування», який пропонує переваги для здоров'я порожнини рота, окрім основних поживних речовин, які вона забезпечує.

Однак останнім занепокоєнням може бути її кислий смак, оскільки дослідники зазначають, що низький вміст цукру в журавлинному соку може обмежити його смакові якості для людей, особливо для дітей.

«Майбутнє включення некарієсогенних підсолоджувачів може покращити прийнятність без шкоди для безпеки чи ефективності», – припускають вони.

Нагадаємо, що журавлину назвали найкориснішою ягодою для жіночого здоров’я. Журавлина містить кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, вітаміни PP, В1, В2, В6, В9, С та Е. Ці мікроелементи необхідні для належного функціонування всіх систем жіночого організму у період менопаузи та гормональних збоїв.

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