Знижує ризик смерті майже на 40%: дослідники назвали просту щоденну звичку

Підйом сходами / © pixabay.com

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Звичайний підйом сходами замість ліфта чи ескалатора може позитивно впливати на здоров’я серця та бути пов’язаний із нижчим ризиком передчасної смерті.

До такого висновку дійшли дослідники з Університету Східної Англії у Великій Британії, які проаналізували дані дев’яти досліджень за участю понад 450 тисяч людей, пише Daily Mail.

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Виявилося, що серед тих, хто регулярно користувався сходами, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був на 39% нижчим порівняно з людьми, які цього не робили.

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Крім того, протягом приблизно 14 років спостереження у людей, які користувалися сходами, ризик смерті від будь-яких причин був на 24% нижчим.

«Ми виявили стійкий зв’язок між підйомом сходами та зниженням ризику як серцево-судинної, так і загальної смертності», — розповіла кардіологиня Софі Педдок, яка брала участь у дослідженні.

За її словами, перевага такого навантаження полягає в тому, що його легко додати до повсякденного життя без окремих тренувань.

«Якщо вам доводиться вибирати між сходами та ліфтом, обирайте сходи. Навіть короткі періоди фізичної активності корисні для здоров’я серця», — зазначила вона.

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Скільки сходів потрібно проходити

Автори не встановили точної кількості сходинок, яку необхідно долати щодня, щоб отримати максимальну користь.

Водночас в одному з досліджень, на яке вони посилаються, позитивний ефект пов’язували приблизно із шістьма сходовими прольотами на день — це близько 60 сходинок.

Підйом сходами змушує м’язи працювати інтенсивніше, ніж звичайна ходьба. Через це частішає серцебиття, організму потрібно більше кисню, а серцево-судинна система отримує коротке, але відчутне навантаження.

Також активно працюють великі м’язи ніг та м’язи, які допомагають утримувати рівновагу. Дослідники припускають, що це може додатково зміцнювати тіло та зменшувати ризик падінь у старшому віці.

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Водночас автори наголошують на обмеженнях роботи. У різних дослідженнях використання сходів оцінювали по-різному, а більшість даних учасники повідомляли самостійно. Тому дослідники говорять про зв’язок між цією звичкою та нижчим ризиком смерті, а не про доведений прямий причинно-наслідковий ефект.

«Підйом сходами — практичний і часто недооцінений спосіб додати фізичну активність до повсякденного життя. Наше дослідження показує, що це також може допомагати у профілактиці серцевих захворювань», — зазначив керівник дослідження, кардіолог Васіліос Васіліу.

Нагадаємо, що ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших причин смертності, а головним прихованим провокатором серцевих нападів лікарі називають ранкову малорухливість.

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