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Здорожчання акцизних марок на 30%: що зміниться для покупців алкоголю і тютюну
Імпортер, який купує 1 млн алкогольних марок на рік, сплатить на 106,7 тис. грн більше. Для тютюнового виробника з обсягом 100 млн марок доплата перевищить 5 млн грн на рік.
Кабмін своєю постановою № 1259 збільшив плату за виготовлення марок акцизного податку. Нові тарифи діють від дня офіційного опублікування документа.
Перехідного періоду не передбачено, повідомляє LIGA ZAKON.
Постанова вносить зміни до абзацу першого пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання та продаж марок акцизного податку, затвердженого постановою Кабміну від 27.12.2010 № 1251.
Нові ставки становлять:
алкогольні напої — 0,46044 грн за марку замість 0,3537 грн, що на 30,2% більше;
тютюнові вироби, ТВЕН і рідини для електронних сигарет — 0,2144 грн за марку замість 0,1643 грн, що на 30,5% більше.
Імпортер, який щороку купує 1 млн марок для алкогольних напоїв, сплачуватиме додатково 106,7 тис. грн.
Для виробника тютюнових виробів із річним обсягом 100 млн марок додаткові витрати перевищать 5 млн грн.
Порядок замовлення марок, вимоги до їхніх зразків і реквізитів залишилися без змін. Також зберігається правило, за яким вартість замовлених, але не отриманих марок не відшкодовується.
Нагадаємо, що 13 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15532, який удруге відтерміновує запуск електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Замість 1 листопада 2026 року система «еАкциз» має повноцінно запрацювати з 1 липня 2027 року.
Ще у червні 2023 року Рада ухвалила закон про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Відповідні зміни до Податкового кодексу парламент підтримав ще в січні 2023 року.