Здорожчання акцизних марок на 30%: що зміниться для покупців алкоголю і тютюну

Акцизні марки / © ICTV

Реклама

Кабмін своєю постановою № 1259 збільшив плату за виготовлення марок акцизного податку. Нові тарифи діють від дня офіційного опублікування документа.

Перехідного періоду не передбачено, повідомляє LIGA ZAKON.

Реклама

Постанова вносить зміни до абзацу першого пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання та продаж марок акцизного податку, затвердженого постановою Кабміну від 27.12.2010 № 1251.

Реклама

Нові ставки становлять:

алкогольні напої — 0,46044 грн за марку замість 0,3537 грн, що на 30,2% більше;

тютюнові вироби, ТВЕН і рідини для електронних сигарет — 0,2144 грн за марку замість 0,1643 грн, що на 30,5% більше.

Імпортер, який щороку купує 1 млн марок для алкогольних напоїв, сплачуватиме додатково 106,7 тис. грн.

Для виробника тютюнових виробів із річним обсягом 100 млн марок додаткові витрати перевищать 5 млн грн.

Порядок замовлення марок, вимоги до їхніх зразків і реквізитів залишилися без змін. Також зберігається правило, за яким вартість замовлених, але не отриманих марок не відшкодовується.

Реклама

Нагадаємо, що 13 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15532, який удруге відтерміновує запуск електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Замість 1 листопада 2026 року система «еАкциз» має повноцінно запрацювати з 1 липня 2027 року.

Ще у червні 2023 року Рада ухвалила закон про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Відповідні зміни до Податкового кодексу парламент підтримав ще в січні 2023 року.

Новини партнерів

Новини партнерів