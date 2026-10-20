ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Здорожчання акцизних марок на 30%: що зміниться для покупців алкоголю і тютюну

Імпортер, який купує 1 млн алкогольних марок на рік, сплатить на 106,7 тис. грн більше. Для тютюнового виробника з обсягом 100 млн марок доплата перевищить 5 млн грн на рік.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Акцизні марки

Акцизні марки / © ICTV

Кабмін своєю постановою № 1259 збільшив плату за виготовлення марок акцизного податку. Нові тарифи діють від дня офіційного опублікування документа.

Перехідного періоду не передбачено, повідомляє LIGA ZAKON.

Постанова вносить зміни до абзацу першого пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання та продаж марок акцизного податку, затвердженого постановою Кабміну від 27.12.2010 № 1251.

Нові ставки становлять:

  • алкогольні напої — 0,46044 грн за марку замість 0,3537 грн, що на 30,2% більше;

  • тютюнові вироби, ТВЕН і рідини для електронних сигарет — 0,2144 грн за марку замість 0,1643 грн, що на 30,5% більше.

Імпортер, який щороку купує 1 млн марок для алкогольних напоїв, сплачуватиме додатково 106,7 тис. грн.

Для виробника тютюнових виробів із річним обсягом 100 млн марок додаткові витрати перевищать 5 млн грн.

Порядок замовлення марок, вимоги до їхніх зразків і реквізитів залишилися без змін. Також зберігається правило, за яким вартість замовлених, але не отриманих марок не відшкодовується.

Нагадаємо, що 13 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15532, який удруге відтерміновує запуск електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Замість 1 листопада 2026 року система «еАкциз» має повноцінно запрацювати з 1 липня 2027 року.

Ще у червні 2023 року Рада ухвалила закон про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Відповідні зміни до Податкового кодексу парламент підтримав ще в січні 2023 року.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie