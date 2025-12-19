Здорожчання пального на Одещині не буде - прем'єрка розповіла про негайне вжиття заходів

Наслідки удару по мосту у Маяках / © Юлія Свириденко

Після цинічного російського обстрілу основного мосту, що з’єднує Одесу та Ізмаїл, уряд розпочав термінову ліквідацію наслідків. Влада запевняє: регіон забезпечений усім необхідним, а транспортне сполучення буде переформатоване. Зростання цін на пальне не прогнозується.

Про це повідомила перша прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд вживає термінових заходів для подолання наслідків російської атаки на стратегічно важливий міст в Одеській області. Головний пріоритет зараз — забезпечення логістики та стабільності в регіоні.

Альтернативні маршрути та транспорт

За словами Свириденко, профільні служби вже працюють над організацією об’їзних шляхів, щоб регіон не залишився відрізаним.

«Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону», — зазначила Свириденко.

Для пасажирів спрощують умови перевезень:

Автобуси: умови сполучення будуть спрощені.

Залізниця: можливості залізничного транспорту розширюють, щоб компенсувати навантаження на автошляхи.

Що буде з цінами та пальним?

В уряді заспокоюють місцевих жителів та бізнес: жодних економічних потрясінь через пошкодження логістичної артерії не очікується. Регіон має достатньо ресурсів.

«Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем», — наголосила Юлія Свириденко.

Особлива увага приділяється тому, щоб бізнес міг продовжувати роботу без перерв.

Хто керує процесом

Координацію всіх дій щодо ліквідації наслідків атаки та налагодження життя в регіоні покладено на віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу. Також уряд координує свої кроки з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, під час обстрілу мосту у Маяках дрон поцілив у машину з мирними людьми, загинула жінка. Троє її дітей, які були в машині, дістали поранення.