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Здорожчання цін на харчі: який "продукт №1" найчастіше купують українці

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Здорожчання цін на харчі: який "продукт №1" найчастіше купують українці

Фото: pixabay.com

В Україні здорожчали ціни на продукти.

Найбільше українці купують овочі. Серед них лідирує картопля.

Про це в ефірі ТСН розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Цього року люди найбільше купують картоплю. Вона  - найдешевша. Навіть в порівннянні зі здорожчанням хліба, вона не так здорожчала в ціні. Це - продукт №1 на сьогоднішній день для українців". - сказав експерт.

Нагадаємо, що продовольча криза Україні не загрожує, на полицях у магазинах будуть доступні всі продуктові позиції, запевняють в уряді. 

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