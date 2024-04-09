Здорожчання комуналки: коли і наскільки зросте вартість електроенергії

В Україні можуть знову зрости тарифи на світло.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські атаки по енергооб'єктах України є ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Уряд зараз вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів.

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко розповів "24 Каналу", що, ймовірно, підвищення ціни на електроенергію буде вже влітку цього року, але конкретної дати поки немає. Станом на зараз тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

"У нас вартість світла лише неврегульована для населення. Всі інші сфери – це ринок. Загальна ринкова вартість світла за кіловат мала б становити 7 гривень – це якщо враховувати тариф на розподіл, тариф на передавання, ПДВ та інше", - каже експерт.

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На його думку, "чиста" вартість електроенергії для населення може бути встановлена на рівні 3,5 гривні за кіловат.

"Якщо тариф на електроенергію зросте, то він потягне за собою ще й ріст цін на обслуговування багатоквартирного будинку", – додає експерт.

Тобто якщо нині сім'я платить за обслуговування будинку в середньому 300 – 400 гривень, то ця сума зросте на 10 – 15%.

Нагадаємо, США рекомендують Україні підвищити тарифи на газ та світло – що кажуть у Мінсоцполітики.

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