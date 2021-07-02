Здорожчання житла неприпустиме, – Странніков з "УДАРу Віталія Кличка" наполягає на вилученні норми про ПДВ на угоди купівлі-продажу квартир

Здорожчання житла неприпустиме, – Странніков з "УДАРу Віталія Кличка" наполягає на вилученні норми про ПДВ на угоди купівлі-продажу квартир

Верховна Рада має вилучити із законопроєкту норми, зокрема, щодо обкладення ПДВ угод з купівлі-продажу нерухомості.

"УДАР Віталія Кличка" закликає не допустити знищення середнього класу в Україні.

Відповідну заяву зробив представник партії Андрій Странніков.

Він зазначив, що з законопроєкту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян.

"УДАР Віталія Кличка" не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання у законопроєкті мають залишити лише норми, які стосуються олігархів і прибрати усі зміни щодо пересічних українців. Переконані, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава має підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки", – написав депутат від "УДАРу Віталія Кличка" у Київраді Странніков.

Він зазначив, що Верховна Рада має вилучити із законопроєкту норми, щодо обкладення ПДВ угод з купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на угоди з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується – з 2 га до 0,5 га, запровадження поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України.

Напередодні розгляду законопроєкту депутат від "УДАРу Віталія Кличка" у Київраді Андрій Странніков розповів, як здорожчає житло через нововведення та скільки доведеться платити фермерам.

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