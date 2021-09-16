Зе Інтерв’юер: "Сергій Бабкін, Олександр Пікалов та Дмитро Борисов долучилися до Всесвітнього дня відповідального споживання пива"

Всесвітній день відповідального споживання пива (Global Beer Responsible Day / GBRD) — це соціальна кампанія, започаткована 2015 року. Її мета — просувати ідеї відповідального споживання пива та вирішувати проблеми, пов’язані зі зловживанням алкоголем.

Шостий рік поспіль українські пивоварні компанії AB InBev Efes Ukraine та Carlsberg Ukraine приєднуються до глобальної кампанії, щоб запобігти безвідповідальному продажу та споживанню алкоголю неповнолітніми. У 2021 році компанії долучили до акції лідерів думок, зірок українського шоубізу — Сергія Бабкіна, Дмитра Борисова, Олександра Пікалова та їхніх дітей, щоб обговорити, чому саме алкоголь до 18 років — це не вдала ідея, а безвідповідальний ризик.

Здорове ставлення до вживання пива та інших напоїв, що містять алкоголь, починає формуватися в сім’ї. Великий вплив також має коло спілкування підлітка, друзі, приятелі, старші знайомі та родичі. Дитина, яка з раннього віку отримує чесні відповіді на делікатні запитання, поступово навчається критично мислити, а відповідно формується як цілісна особистість зі стійкими моральними принципами та вподобаннями.

Carlsberg Ukraine та AB InBev Efes Ukraine порушують актуальне питання в межах GBRD-2021 — популяризувати цінність родинного спілкування, довірливих стосунків з дитиною, на тлі яких у підлітка формується відповідальне ставлення до алкоголю. Саме тому Анатолій Анатоліч звернувся до лідерів думок, зірок українського шоубізу — музиканта Сергія Бабкіна, ресторатора та підприємця Дмитра Борисова, шоумена Олександра Пікалова, щоб поговорити про дітей, секрети, удачі й невдачі та особливий вайб, який сприяє порозумінню.

Зе Інтерв’юер: Чи потряпляв ти в ситуацію, коли твій син піддавався впливу компанії однолітків, які випивають? Як у такій ситуації допомогти бути собою і НЕ залежати від чужої думки?

Олександр Пікалов: У стосунках з моїм сином ніколи не було таких прецедентів. Він має чітко розуміти, що для нього найважливіше зараз — це стати професійним футболістом. Треба ставити свої пріоритети на перше місце, а всі інші спокуси тільки заважатимуть.

Зе Інтерв’юер: Ти ресторатор, до твоїх закладів приходять підлітки, яким ще не виповнилося 18. Твої працівники вміють їм казати "ні"?

Дмитро Борисов: Це тонкий лід. Але в наших ресторанах ми намагаємося достатньо жорстко контролювати це питання, просимо показати паспорт, бо до 18 років продаж алкогольних напоїв заборонений. Немає паспорта — візьми лимонад!

Зе Інтерв’юер: Як не піддатися поганому впливу?

Сергій Бабкін: Не слухати, що тобі кажуть, і мати власну думку, вміти казати: "Ні!".

Відповіді на ці та інші запитання, а також розповіді про власний досвід спілкування гостей проєкту зі своїми дітьми на тему відповідального споживання алкоголю дивіться в інтерв’ю на ютуб-каналі "Зе Інтерв’юер". Перейти до перегляду:

Довідка. Global Beer Responsible Day — наймасштабніша ініціатива в історії пивоварної галузі, яку започаткували пивоварні компанії світу. Carlsberg Ukraine та AB InBev Efes Ukraine підтримують її шостий рік поспіль та звертають увагу українських продавців і споживачів на те, наскільки важливим є відповідальне споживання пива та заборона на продаж алкоголю неповнолітнім в Україні.

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